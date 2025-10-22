W skrócie Nad Polskę nadciągają silne wichury, które wystąpią w najwyższych partiach Tatr i Sudetów.

Wiatr może osiągać nawet 140 km/h, stwarzając zagrożenie na górskich szlakach.

Według prognoz najsilniejsze podmuchy wystąpią w nocy z czwartku na piątek. W okolicach weekendu sytuacja powinna się uspokoić.

Okres spokojnej pogody w Polsce dobiega końca. Wraz z oddalaniem się od naszego kraju wyżu Tatiana z zachodu nadciągną fronty atmosferyczne, przynoszące więcej chmur, deszczu oraz silny wiatr. Groźne podmuchy szczególnie mocno mogą zaznaczyć swoją obecność na południowych krańcach Polski - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na najbliższe dni.

Pogoda wysoko w górach zrobi się niebezpieczna

Pomimo sporego zachmurzenia i przelotnego deszczu w zachodniej połowie Polski zrobi się znacznie cieplej niż dotychczas. Temperatury wzrosną miejscami do nawet 17 stopni Celsjusza. Jednocześnie wiejący w górach wiatr stopniowo zacznie zyskiwać na sile.

Mocniejsze podmuchy zanotujemy już w nocy ze środy na czwartek. Wówczas porywy wiatru w Tatrach i Bieszczadach osiągną do 70 km/h, a na szczytach Sudetów w porywach powieje do 80 km/h.

Jeszcze silniejszych porywów synoptycy IMGW spodziewają się w czwartek w ciągu dnia. Wysoko w Sudetach porywy mogą osiągać do 120 km/h, a w Karpatach do 115 km/h. Na tym jednak nie koniec - w nocy wiatr stanie się jeszcze silniejszy.

Możliwe, że w nocy z czwartku na piątek wysoko w górach porywy wiatru przekroczą 100 km/h WXCharts materiał zewnętrzny

Nawet 140 km/h w Tatrach. Realne zagrożenie

Jeśli spełnią się obecne prognozy IMGW noc z czwartku na piątek w górach będzie wyjątkowo wietrzna. Synoptycy spodziewają się bardzo silnego stałego wiatru, wiejącego z prędkością 50-60 km/h. Podmuchy mogą być jednak dwa razy silniejsze.

Wysoko w Beskidach może wtedy wiać w porywach do 100, a w wyższych partiach Sudetów jeszcze mocniej - do 120 km/h. Najsilniejszych wichur eksperci spodziewają się wysoko w Tatrach: tam w nocy z czwartku na piątek porywy mogą sią osiągać "nawet do 140 km/h" - czytamy w prognozie IMGW. Wiatr o takiej mocy może łamać drzewa i stanowić poważne zagrożenie na szlakach turystycznych.

Na ten czas najpewniej przypadnie apogeum wichur w najbliższym czasie. W piątek w ciągu dnia wciąż będzie tam mocno wiało - według IMGW w porywach do 70 km/h.

W weekend cały czas trzeba będzie jednak uważać na niebezpieczny wiatr. Tym razem najsilniejsze porywy zanotujemy na Wybrzeżu. W sobotę nad morzem wiatr powieje w porywach do 80 km/h.

