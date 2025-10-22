Może wiać nawet 140 km/h. Niepokojące prognozy dla konkretnych regionów
W wysokie góry w najbliższym czasie lepiej się nie udawać. Wkrótce na szczytach Sudetów i Tatr pojawią się niebezpieczne wichury. Możliwe, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin wiatr osiągnie tam w porywach nawet 140 km/h. Sytuacja powinna się uspokoić w okolicach weekendu.
W skrócie
- Nad Polskę nadciągają silne wichury, które wystąpią w najwyższych partiach Tatr i Sudetów.
- Wiatr może osiągać nawet 140 km/h, stwarzając zagrożenie na górskich szlakach.
- Według prognoz najsilniejsze podmuchy wystąpią w nocy z czwartku na piątek. W okolicach weekendu sytuacja powinna się uspokoić.
Okres spokojnej pogody w Polsce dobiega końca. Wraz z oddalaniem się od naszego kraju wyżu Tatiana z zachodu nadciągną fronty atmosferyczne, przynoszące więcej chmur, deszczu oraz silny wiatr. Groźne podmuchy szczególnie mocno mogą zaznaczyć swoją obecność na południowych krańcach Polski - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na najbliższe dni.
Pogoda wysoko w górach zrobi się niebezpieczna
Pomimo sporego zachmurzenia i przelotnego deszczu w zachodniej połowie Polski zrobi się znacznie cieplej niż dotychczas. Temperatury wzrosną miejscami do nawet 17 stopni Celsjusza. Jednocześnie wiejący w górach wiatr stopniowo zacznie zyskiwać na sile.
Mocniejsze podmuchy zanotujemy już w nocy ze środy na czwartek. Wówczas porywy wiatru w Tatrach i Bieszczadach osiągną do 70 km/h, a na szczytach Sudetów w porywach powieje do 80 km/h.
Jeszcze silniejszych porywów synoptycy IMGW spodziewają się w czwartek w ciągu dnia. Wysoko w Sudetach porywy mogą osiągać do 120 km/h, a w Karpatach do 115 km/h. Na tym jednak nie koniec - w nocy wiatr stanie się jeszcze silniejszy.
Nawet 140 km/h w Tatrach. Realne zagrożenie
Jeśli spełnią się obecne prognozy IMGW noc z czwartku na piątek w górach będzie wyjątkowo wietrzna. Synoptycy spodziewają się bardzo silnego stałego wiatru, wiejącego z prędkością 50-60 km/h. Podmuchy mogą być jednak dwa razy silniejsze.
Wysoko w Beskidach może wtedy wiać w porywach do 100, a w wyższych partiach Sudetów jeszcze mocniej - do 120 km/h. Najsilniejszych wichur eksperci spodziewają się wysoko w Tatrach: tam w nocy z czwartku na piątek porywy mogą sią osiągać "nawet do 140 km/h" - czytamy w prognozie IMGW. Wiatr o takiej mocy może łamać drzewa i stanowić poważne zagrożenie na szlakach turystycznych.
Na ten czas najpewniej przypadnie apogeum wichur w najbliższym czasie. W piątek w ciągu dnia wciąż będzie tam mocno wiało - według IMGW w porywach do 70 km/h.
W weekend cały czas trzeba będzie jednak uważać na niebezpieczny wiatr. Tym razem najsilniejsze porywy zanotujemy na Wybrzeżu. W sobotę nad morzem wiatr powieje w porywach do 80 km/h.
