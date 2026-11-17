Ukrainę czeka kolejna zima rosyjskich ataków zakłócających dostawy prądu, wody i ciepła. Mieszkańcy Kijowa, w zależności od własnej sytuacji, możliwości i oczekiwań, decydują, czy spędzić ją w ukraińskiej stolicy, wyjechać do innego miasta czy za granicę.

"Rzeczpospolita" przewiduje, że powszechny brak ciepła i prądu może doprowadzić do masowej ucieczki z Ukrainy milionów obywateli - głównie do Polski.

- Ta zima będzie najtrudniejszym okresem wojny od jej rozpoczęcia. Rosja chce doprowadzić do blackoutu Ukrainy, by spowodować katastrofę humanitarną. Temu mają służyć ataki na infrastrukturę produkującą ciepło i prąd głównie w linie przesyłowe prowadzące do dużych miast, ale też w ich kanalizację i wodociągi - mówi Krzysztof Nieczypor, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich.

Nowi uchodźcy z Ukrainy w Polsce? MSWiA ma trzy scenariusze

Ppłk Maciej Korowaj, były oficer Służby Wywiadu Wojskowego, ocenił z kolei, że "może nas czekać fala uchodźców większa niż ta z początku wojny". Jak tłumaczy, dotychczas do Polski przyjeżdżali głównie uchodźcy z obszarów objętych działaniami wojennymi, a teraz może nas czekać exodus ludności miejskiej.

- Duże miasta, szczególnie Odessa i Kijów, mogą stać się pułapkami dla mieszkańców. Mieszka w nich łącznie około 4,5 mln osób, więc do Polski może przybyć nawet 2,5 mln ludzi - szacuje w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Jak dowiedziała się "Rz", polski rząd obecnie rozpatruje trzy scenariusze. Pierwszy zakłada brak napływu obywateli Ukrainy. Drugi - napływ osób, które będą przyjmowane przez swoje rodziny w Polsce. Trzeci scenariusz - to masowy napływ obywateli Ukrainy - odpowiada gazecie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

"Straż Graniczna na bieżąco monitoruje sytuację na granicy, przesyła do MSWiA raz w tygodniu raporty dotyczące sytuacji na granicy, a także profile osób, które ją przekraczają, czy są to np. kobiety z dziećmi" - zaznacza resort.

Zaznaczono przy tym, że trzeci brany pod uwagę scenariusz jest "na chwilę obecną najmniej prawdopodobny".

Wojna w Ukrainie. "Asymetria daje Rosjanom przewagę"

Według ppłk Macieja Korowaja są dane wskazujące, że Rosjanie przygotowują się do zimowej ofensywy wymierzonej w funkcjonowanie dużych miast. Ukraina również szykuje się do zimowych ataków, choć jej armia wyposażona jest w znacznie mniejsze głowice bojowe.

Ekspert dodaje, że Ukraińcy atakują przede wszystkim obiekty bardziej podatne na uszkodzenia, takie jak rafinerie i magazyny. - Rosjanie uderzają natomiast w obiekty infrastrukturalne, których naprawa wymaga dużo czasu i wysiłku. Ta asymetria daje Rosjanom przewagę, jeżeli zima będzie surowa, a uderzenia zostaną skoncentrowane na infrastrukturze obsługującej miasta - mówi ppłk Korowaj.

Wojna w Ukrainie i napływ uchodźców do Polski. "Nie przewidujemy"

Jak podkreśla "Rzeczpospolita", na razie nie jesteśmy przygotowani na najbardziej pesymistyczny scenariusz i milionową falę uchodźców, podobną do tej z 2022 roku. Polska zlikwidowała bowiem punkty recepcyjne dla uchodźców oraz miejsca masowego zakwaterowania. Obecnie działają dwa - na dworcach w Przemyślu i w Lublinie.

- Cały czas jesteśmy pod parą, monitorujemy sytuację w samej Ukrainie i na naszej granicy. Nie widzimy sytuacji alarmowej, nie uruchamiamy więc czegoś, co generowałoby koszty dla teoretycznego scenariusza - mówi Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych odpowiedzialny za migrację.

- Najbardziej realny scenariusz dla nas jest taki, że do Polski przyjadą ci, którzy już u nas byli i mają tu rodziny. Scenariusza, który widzieliśmy zaraz po 24 lutego 2022 r., nie przewidujemy - dodaje.



