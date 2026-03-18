W skrócie Jacek Włosowicz został zawieszony w klubie parlamentarnym PiS i wszczęto procedurę jego usunięcia z klubu.

Rafał Bochenek przekazał, że decyzję podjęło kierownictwo partii, a Włosowicz formalnie od 2011 roku nie jest członkiem PiS.

Senator Włosowicz krytykował PiS za przesuwanie się w stronę nacjonalizmu i stwierdził, że "jest sporo osób, która według mnie programowo zostały w PiS-ie osierocone".

Stanisław Karczewski skomentował, że Włosowicz nie znajdzie miejsca na listach PiS w kolejnych wyborach i skrytykował jego postawę.

Rafał Bochenek poinformował w środę wieczorem, że senator PiS Jacek Włosowicz został zawieszony. Wszczęto również procedurę jego usunięcia z klubu. Przypomniał, że polityk formalnie od 2011 roku nie jest członkiem partii.

"Dzisiaj rekordowo rosną ceny i rachunki, wzrasta bezrobocie, wdrażane są unijne szaleństwa, takie jak ETS2 czy umowa z krajami Mercosuru. Charakterystyczne, że te sprawy pana senatora nie zajmują" - napisał rzecznik PiS.

Senator Jacek Włosowicz zawieszony w klubie PiS

"Jego dzisiejsze wypowiedzi wyraźnie pokazują, że od dawna mentalnie znajduje się po stronie Tuska. Rolą parlamentarzysty jest praca na rzecz polskich obywateli i reagowanie, wtedy, gdy dzieje się im krzywda" - dodał Bochenek.

Senator Jacek Włosowicz we wtorek przyznał na antenie TVN24, że jest zawiedziony swoją formacją polityczną. Wypowiedź padła m.in. w kontekście krytyki przyjęcia unijnej pożyczki w ramach programu SAFE.

- Zapisałem się po raz pierwszy do partii w roku 2001, gdy Prawo i Sprawiedliwość powstało. Miała to być konserwatywna partia, skupiona na ludziach, na programie dla kraju - mówił parlamentarzysta.

Włosowicz tłumaczył, że przez lata PiS miał silne skrzydła, które zgodnie współpracowały. - Niestety w ostatnich latach w PiS ta aberracja prawostronna wystąpiła według mnie w dużym nasileniu. (...) Ta partia robi się partią nacjonalistyczną - podkreślił.

Senator Jacek Włosowicz krytycznie o PiS. "Może okazać się, że to już kres"

Na pytanie prowadzącego, czy opuści formację Jarosława Kaczyńskiego, senator nie potrafił udzielić odpowiedzi. Dodał tylko: - Jest sporo osób, które według mnie programowo zostały w PiS-ie osierocone.

Jacek Włosowicz był w środę gościem programu "Debata Gozdyry" na antenie Polsat News. Polityk mówił, że miejscem dyskusji w partii były posiedzenia klubu parlamentarnego PiS, w czasie których zabierał głos.

- Ja swoje zdanie tam prezentowałem, ale gdy było ono różne, to otrzymywałem sugestię czy zapytanie: "No chyba się już do Platformy Obywatelskiej zapisałeś" - relacjonował.

Włosowicz zwrócił uwagę na problemy, o których alarmował PiS już jesienią 2021 roku. - Mówiłem, że będziemy mieli problem z inflacją, bo bank centralny za późno planuje swoją interwencję. (...) Odżegnano mnie wtedy od jakiejkolwiek wiedzy ekonomicznej, którą mam - tłumaczył.

- Może okazać się, że to już kres - dodał senator PiS, komentując występujące różnice zdań w partii.

Karczewski stracił cierpliwość, odpowiedział senatorowi PiS. "Nie znajdzie miejsca na listach"

Do ostatnich wypowiedzi senatora Włosowicza odniósł się inny parlamentarzysta PiS Stanisław Karczewski. "Już od dłuższego czasu mentalnie jest poza szeroko rozumianą prawicą. W kolejnych wyborach nie znajdzie miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości" - zapowiedział.

"Nie ma miejsc dla tych cwaniaków-oportunistów, którzy chcą być z nami tylko wtedy, gdy rządzimy. Praca w opozycji najlepiej weryfikuje, kto z nami, a kto przeciwko" - zaznaczył były marszałek Senatu.

Zdaniem Karczewskiego Włosowicz notorycznie opuszczał posiedzenia wyższej izby parlamentu. Skrytykował również "bratanie się z Platformą Obywatelską" w sprawie pożyczki SAFE.

