Od głosu wstrzymało się za to czworo reprezentantów Ludowców : Urszula Nowogórska, Marek Sawicki, Zbigniew Ziejewski, Bożena Żelazowska, a także pozostałych pięciu posłów Konfederacji (nie głosował Robert Winnicki - red.). Wcześniej wniosek o pociągnięcie Kaczyńskiego do odpowiedzialności negatywnie zaopiniowała sejmowa Komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych.

Kaczyński: Nie jestem zwolennikiem wczesnego macierzyństwa

- Ja nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką. Ale jak do 25. roku daje w szyję... Trochę żartuję, ale proszę państwa, to nie jest to dobry, że tak powiem, prognostyk w tych sprawach. Trzeba z pewnymi zjawiskami walczyć - mówił na spotkaniu z partyjnym aktywem Kaczyński.