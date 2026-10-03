Motoparalotniarz wpadł do Wisły. Tragedia w Grudziądzu

Jan Nalepa

Jan Nalepa

W czasie przelotu dwóch motoparalotniarzy nad Grudziądzem (woj. kujawsko-pomorskie), jeden z nich wpadł do Wisły. 59-latek z Gdyni został wyłowiony z rzeki przez łodzie ratunkowe PSP, po tym jak porwał go nurt. Jak przekazała policja, zmarł w drodze do szpitala.

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Piaszczysta łacha na Wiśle w Grudziądzu, w tle średniowieczne miasteczko z kościołem na wzgórzu.
Grudziądz. Motoparalotniarz runął do Wisły. Zmarł w drodze do szpitala, zdj. ilustracyjneRobert WozniakAgencja FORUM

W skrócie

  • Dwóch motoparalotniarzy leciało w okolicy Grudziądza, gdy jeden z nich wpadł do Wisły w pobliżu mostu autostradowego w Rozgartach.
  • Strażacy wyłowili 59-letniego mieszkańca Gdyni z rzeki i przekazali go ratownikom medycznym po podjęciu resuscytacji.
  • Mężczyzna zmarł w drodze do szpitala, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane pod nadzorem prokuratury z udziałem biegłego od wypadków lotniczych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Zgłoszenie zdarzenia miało miejsce o godz. 13:04 w sobotę. W okolicy Grudziądza (woj. kujawsko-pomorskie) leciało dwóch motoparalotniarzy.

- W pewnym momencie jeden z nich wpadł do Wisły w okolicy mostu autostradowego w Rozgartach - przekazał Interii oficer prasowy PSP w Grudziądzu bryg. Paweł Korgol. Drugi z lotników bezpiecznie wylądował niedaleko rzeki i zadzwonił na służby.

Tragedia w Grudziądzu. Motoparalotniarz zmarł, po tym jak wpadł do Wisły

Nurt rzeki porwał 59-letniego mieszkańca Gdyni. O jego pozycji informowali strażacy, którzy jechali samochodami wzdłuż Wisły.

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Następnie dwie łodzie ratunkowe podpłynęły do mężczyzny. - Po wyłowieniu go z wody strażacy natychmiast podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową, a gdy dopłynęli na ląd, poszkodowany został przekazany ratownikom medycznym - zaznaczył rzecznik PSP.

Jak poinformował rzecznik policji w Grudziądzu Łukasz Kowalczyk, w drodze do szpitala 59-latek zmarł. - Okoliczności zdarzenia będziemy wyjaśniać pod nadzorem prokuratura. Powołany zostanie też biegły z zakresu wypadków lotniczych - dodał. Pierwszy o sprawie informował portal tvn24.pl.

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