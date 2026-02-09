Morderstwo na UW. Prokuratura ujawnia opinię biegłych w sprawie Mieszka R.

W skrócie Biegli psychiatrzy uznali, że Mieszko R. był niepoczytalny w chwili popełnienia zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Opinia ekspertów wskazuje na potrzebę leczenia podejrzanego w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym ze względu na wysokie ryzyko ponownego popełnienia poważnego przestępstwa.

Prokuratura nie wnosi zastrzeżeń do opinii biegłych, a wobec podejrzanego nadal stosowany jest tymczasowy areszt.

Prokuratura przekazała najnowsze informacje w śledztwie dotyczącym zabójstwa, do którego doszło na Uniwersytecie Warszawskim. Kluczowa okazała się opinia biegłych psychiatrów dotycząca stanu psychicznego Mieszka R.

Jak wynika z ekspertyzy, w czasie popełnienia zarzucanego mu czynu podejrzany był całkowicie niepoczytalny. Biegli stwierdzili, że "w okresie inkryminowanym zdolność rozpoznania znaczenia czynów, które są mu zarzucane, a także zdolność pokierowania swoim postępowaniem, były całkowicie zniesione". Oznacza to spełnienie przesłanek z art. 31 par. 1 Kodeksu karnego, dotyczącego pełnej niepoczytalności.

Morderstwo na UW. Biegli wydali opinię ws. Mieszka R.

Jednocześnie eksperci ocenili, że pozostawanie Mieszka R. na wolności wiązałoby się z wysokim ryzykiem ponownego popełnienia poważnego przestępstwa.

Jak wskazano w komunikacie, "pozostawanie podejrzanego na wolności z dużym prawdopodobieństwem grozi ponownym popełnieniem przez niego czynu zabronionego o znacznej społecznej szkodliwości, związanego z jego chorobą psychiczną".

W związku z tym biegli uznali, że konieczne jest zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci bezwzględnego pobytu i leczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Podstawą są przepisy art. 93a par. 1 pkt 4 oraz art. 93b par. 1 kodeksu karnego.

Biegli zwrócili również uwagę na sytuację ewentualnego zwolnienia podejrzanego z detencji psychiatrycznej w przyszłości. W takim przypadku - jak podkreślili - należałoby rozważyć umieszczenie go w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, "jako formę długoterminowej, wyspecjalizowanej kontroli i ograniczenia ryzyka ponownego popełnienia ciężkiego przestępstwa przeciwko życiu".

Mieszko R. nadal w areszcie. Biegli psychiatrzy wydali opinię

Prokuratura po zapoznaniu się z opinią nie zgłasza wobec niej zastrzeżeń. "Nie widzi podstaw do jej kwestionowania, uzupełnienia, czy potrzeb wywołania innej opinii" - poinformowano.

Obecnie śledczy oczekują na ewentualne wnioski stron postępowania, które po analizie opinii biegłych mogą wystąpić o jej uzupełnienie lub sporządzenie kolejnej ekspertyzy. Do tego czasu wobec podejrzanego nadal stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Jak przekazał Interii prok. Antonii Skiba, po takiej opinii biegłych prokurator może wystąpić do sądu o umorzenie sprawy. - Wówczas to sąd rozpatrzy wydaną opinię biegłych i zdecyduje o tym, czy mężczyzna stanie przed sadem, czy też sprawa zostanie umorzona - powiedział prokurator.

Zbrodnia na UW. Mieszko R. zabił 53-letnią portierkę uczelni

22-letni student Wydziału Prawa UW Mieszko R. zaatakował siekierą na początku maja 2025 roku 53-letnią portierkę uczelni. Zamykała ona drzwi do Audytorium Maximum. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu.

Na pomoc kobiecie ruszył 39-letni pracownik Straży UW, któremu napastnik również zadał rany. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Podejrzany został zatrzymany. W interwencji pomógł obecny na miejscu funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, który udzielił pomocy interweniującym pracownikom Straży UW, a także udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej rannemu pracownikowi.

SOP była na terenie kampusu, gdyż w innym miejscu na wykładzie akademickim przebywał ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

