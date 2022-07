Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami dla zachodniej części kraju. Fala upałów i afrykański żar do centralnej i wschodniej Polski dotrze w środę. Gorące powietrze znad Sahary sieje już spustoszenie w zachodniej części Europy.

W Hiszpanii z powodu wysokich temperatur zmarło ponad pół tysiąca osób, a Wielka Brytania ma za sobą najcieplejszą noc w historii pomiarów. Teraz z falą upałów będą musieli poradzić sobie Polacy.

Reklama

Upały w Polsce: słupki rtęci pokażą 34°C

Przed nami kilka dni z wysoką temperaturą, choć nie tak wysoką, jak zakładał jeszcze kilka dni temu model Global Forecast System. Ten ostrzegał, że słupki rtęci w Polsce pokażą 43 stopnie Celsjusza. Ta prognoza się nie sprawdziła, natomiast dziś słonecznie i ciepło będzie w całym kraju.

Temperatura maksymalna we wtorek 19 lipca wyniesie od 22 stopni na północnym wschodzie oraz nad morzem, do 34 stopni na zachodzie kraju. Ciepło będzie również w nocy z wtorku na środę. Temperatura minimalna w nocy wahać będzie się od 15 do 18 stopni Celsjusza.

Prognoza długoterminowa: środa z temperaturą do 36°C

Jeszcze cieplej będzie w środę 20 lipca. IMGW ostrzega, że temperatura maksymalna wyniesie od 33 do 36 stopni. Upał dotknie najbardziej mieszkańców województw lubuskiego i wielkopolskiego oraz części powiatów dolnośląskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego stopnia dla tych regionów.

CZYTAJ TAKŻE: "Apokalipsa upałów" w Europie. "Mieszkańcy ewakuowani do schronów"

W pozostałej części obowiązywać będzie alert drugiego stopnia. Ten został wydany dla powiatów dzierżoniowskiego, jaworskiego, Jeleniej Góry, kamiennogórskiego, karkonoskiego, lubańskiego, lwóweckiego, oławskiego, strzelińskiego, świdnickiego, Wałbrzycha, wałbrzyskiego, wrocławskiego, zgorzeleckiego i złotoryjskiego.

W czwartek upały w całym kraju. Uwaga na burze

Pogoda w czwartek 21 lipca to kolorowa mapa upałów w Polsce. Fala przeniesie się do centrum i trzeci stopień zagrożenia, oprócz zachodniej części polski, obejmie również województwo kujawsko - pomorskie.

Najcieplej będzie w Opolu, gdzie termometry pokażą 36°C. Pozostała część kraju będzie "świecić się" na pomarańczowo, co oznacza drugi stopień ostrzeżenia.

Zdjęcie Upały w Polsce mają utrzymać się co najmniej do czwartku. IMGW zapowiada wysokie temperatury 21 lipca w całym kraju. / IMGW-PIB / imgw.pl / materiał zewnętrzny

W pozostałej części kraju termometry pokażą od 30 do 34 stopni, jednak temperatury będą już powoli spadać. Mieszkańcy województw wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego muszą uważać na burze. Tym może towarzyszyć grad.

Koniec tygodnia z niższymi temperaturami

Pod koniec tygodnia fala upałów przeniesie się głównie na południe i wschód kraju. W piątek najcieplej będzie w Rzeszowie, gdzie słupki rtęci podskoczą do 32°C. Na Pomorzu i Suwalszczyźnie temperatura 24 stopnie, przez 27 w centrum kraju. Niewykluczone są burze na Suwalszczyźnie i Podlasiu.

Sobota 23 lipca to spore zachmurzenie na północy kraju i wyższe temperatury na południu. Ponownie najcieplej będzie na Podkarpaciu, gdzie słupki rtęci powinny przekroczyć 30 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach w okolicach 25 stopni. Ochłodzenie ma nadejść w niedzielę. W niedzielę 24 lipca słupki rtęci nie przekroczą 28 stopni.

CZYTAJ TAKŻE:

Koronawirus w Polsce. Nowy raport Ministerstwa Zdrowia

Puste półki w Biedronce. Klienci zaniepokojeni sytuacją

"Nie piszę dla idiotów". Fala krytyki po słowach Tokarczuk