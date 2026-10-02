Morawiecki złożył deklarację ws. wyborów. "Partia jest tylko narzędziem"

Jakub Pogorzelski

Jakub Pogorzelski

Mateusz Morawiecki poinformował w piątek wieczorem, że Rozwój Plus wystartuje samodzielnie w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Były premier dodał, że partia jest "tylko narzędziem, a nie celem samym w sobie" odnosząc się do faktu, że stowarzyszenie wciąż nie przekształciło się w partię polityczną.

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Na pierwszym planie Mateusz Morawiecki podczas przemówienia.
Mateusz Morawiecki zadeklarował samodzielny start Rozwoju Plus w wyborach parlamentarnychMarian Zubrzycki PAP

W skrócie

  • Mateusz Morawiecki przekazał, że stowarzyszenie Rozwój Plus zamierza samodzielnie wystartować w nadchodzących wyborach parlamentarnych, podkreślając funkcję partii jako narzędzia, a nie celu.
  • Zadeklarował też, że partia jest "tylko narzędziem, a nie celem samym w sobie".
  • Do klubu parlamentarnego Rozwój Plus należy obecnie 40 posłów.
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Choć wybory parlamentarne odbędą się dopiero jesienią 2027 roku, lider Rozwoju Plus już zadeklarował samodzielny start jego stronnictwa politycznego.

Morawiecki deklaruje ws. Rozwoju Plus. "Wystartujemy samodzielnie"

"W przyszłym roku wystartujemy samodzielnie w wyborach, ale już dziś proponujemy poważne rozwiązania największych wyzwań, przed którymi stoi Polska i pracę blisko ludzi. Tak było, jest i będzie" - napisał w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki.

Były premier dodał że "Rozwój Plus to ruch, który ma zmieniać Polskę i zajmować się sprawami ludzi", a partia jest "tylko narzędziem, a nie celem samym w sobie".

Stowarzyszenie i klub parlamentarny Rozwój Plus, do których dołączyła część byłych już polityków Prawa i Sprawiedliwości, wciąż nie jest partią polityczną. Według doniesień przekazanych w piątek przez PAP, formalne powołanie nowej partii politycznej nastąpi dopiero za kilka miesięcy, a nie na zaplanowanej na 15 października konwencji.

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Do powstania Rozwoju Plus doszło minionego lata podczas kryzysu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Lider PiS Jarosław Kaczyński nakazał swoim parlamentarzystom rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii.

Nie zgodzili się na to politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego, którzy nie złożyli wymaganych deklaracji, uznając, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a jedynie realizują nową inicjatywę społeczną.

Obecnie do klubu parlamentarnego Rozwój Plus należy 40 posłów - wśród nich m.in. Michał Dworczyk, Janusz Cieszyński, Marcin Horała, Paweł Jabłoński, Marek Jakubiak, Monika Pawłowska, Łukasz Schreiber, Olga Semeniuk-Patkowska czy Ryszard Terlecki.

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