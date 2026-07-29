Morawiecki zakłada klub, Kaczyński reaguje. "Ewidentnie miał plan"

Bartosz Przyborowski

Bartosz Przyborowski

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"Stało się to, co było do przewidzenia. Do końca podejmowałem próby porozumienia, niestety Mateusz Morawiecki ewidentnie miał w głowie swój własny plan polityczny, realizowany na bazie rozłamu PiS" - napisał w mediach społecznościowych Jarosław Kaczyński. Odniósł się w ten sposób do założenia przez Morawieckiego nowego klubu parlamentarnego.

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Jarosław Kaczyński przemawia przy mównicy z flagą Polski, w tle fragment biało-czerwonej flagi.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński reaguje na decyzję MorawieckiegoLeszek SzymańskiPAP

W skrócie

  • Jarosław Kaczyński skomentował założenie nowego klubu parlamentarnego przez Mateusza Morawieckiego, oceniając to jako realizację osobistego planu i rozłamu w PiS.
  • Mateusz Morawiecki zapowiedział powołanie klubu, podkreślając, że będzie on politycznym forum działania oraz krytykował rząd Donalda Tuska.
  • Część członków stowarzyszenia Rozwój Plus została wykluczona z partii po odmowie rezygnacji z członkostwa, a sprawą zajmuje się rzecznik dyscypliny partyjnej.
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Jarosław Kaczyński dodał, że rozłam "dokonał się w najbardziej nieodpowiednim momencie z punktu widzenia Polski". Jego zdaniem służy tym, którzy "szkodzą naszej Ojczyźnie".

Prezes PiS wskazał także dalsze plany działania jego partii. "Nie zatrzymujemy się: mamy strategię, mamy program i patrzymy w przyszłość" - zapowiedział w mediach społecznościowych.

"Fatalny rząd Tuska musi zostać odsunięty od władzy. Tylko zjednoczony obóz patriotyczny ma szansę na realny sukces. Patriotą trzeba być w czynach, a nie słowach" - podsumował we wpisie Kaczyński.

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Rozwój Plus. Morawiecki zakłada nowy klub, Kaczyński zabrał głos

Kaczyński odniósł się w ten sposób do zapowiedzi Mateusza Morawieckiego o założeniu nowego klubu parlamentarnego. Były premier podkreślił, że wniosek o założenie nowego klubu zostanie złożony jeszcze w środę.

Podczas konferencji prasowej Morawiecki mówił, że nowy klub będzie "forum do działania na przyszłość". - W ramach stowarzyszenia Rozwój Plus prowadzimy bardzo dużo działań, (...) a tutaj będziemy mieli polityczną płaszczyznę do działania - mówił.

Odnosząc się do wcześniejszego konfliktu z kierownictwem PiS mówił, że "nie chce wdawać się w przepychanki i gierki, bo one nikomu nie służą". Dodał także, że jego środowisko chce "zwrócić ostrze ataku na bardzo zły rząd Donalda Tuska".

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Politycy reagują na decyzję Morawieckiego. Czarnek: Niemożliwe

Wcześniej na wiadomość o powstaniu nowego klubu zareagowali inni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek, poinformowany o powstaniu klubu odpowiedział: "niemożliwe".

W rozmowie z dziennikarzami wskazał, że "mamy nową sytuację polityczną". - Mamy członków Prawa i Sprawiedliwości, którzy są wykluczeni, czekają na sąd i tworzą nowy klub. Tak jakby chcieli na siłę wyjść z partii. To ich sprawa, ja się tym nie zajmuję - dodał kandydat PiS na premiera.

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Rzecznik partii Rafał Bochenek wskazał natomiast, że członkowie Rozwój Plus "nie znają podstawowych przepisów". Do wpisu zamieścił zdjęcie regulaminu Sejmu - konkretnie pkt. 4 art. 8 - "poseł może należeć do jednego klubu poselskiego lub koła poselskiego".

W rozmowie z dziennikarzami Bochenek mówił ponadto, że "ubolewa nad tym, że Morawiecki nadal w to brnie".

Konflikt w PiS. Powstanie nowy klub parlamentarny

Początkiem konfliktu w PiS stało się stowarzyszenie Rozwój Plus, które zostało powołane przez Mateusza Morawieckiego i jego współpracowników. Kierownictwo partii uznało, że działalność w organizacji o charakterze politycznym jest niezgodna ze statutem partii, w związku z czym zobowiązało członków do złożenia deklaracji o rezygnacji z członkostwa.

Część środowiska Morawieckiego odmówiła podpisania dokumentów. Decyzję argumentowała mówiąc, że nie tworzą oni konkurencyjnej formacji. Wskazywali także, że są wypychani z partii.

We wtorek odbyło się posiedzenie Komitetu Politycznego, które miało zatwierdzić wykluczenie z partii członków stowarzyszenia Rozwój Plus. Decyzją Komitetu zatwierdzono listę 44 osób, które nie złożyły oświadczenia. Sprawę skierowano do rzecznika dyscypliny partyjnej Karola Karskiego.

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