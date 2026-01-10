Morawiecki z ponurą wizją. "Polska może sama skazać się na marginalizację"

Marcin Czekaj

Oprac.: Marcin Czekaj

"Polska stanie się liderem Międzymorza albo sama się skaże na marginalizację i uprzedmiotowienie" - ocenił Mateusz Morawiecki na łamach tekstu opublikowanego na stronie magazynu "Wszystko Co Najważniejsze". Były premier w ten sposób postanowił podzielić się przemyśleniami na temat wyzwań stojącymi przed światem w 2026 roku. Wspomniał m.in. o Unii Europejskiej i powołaniu "gospodarczego NATO".

Mężczyzna w garniturze i krawacie stojący na tle niebieskiej ścianki z logotypem oraz mikrofonami przed sobą, sprawiający wrażenie osoby udzielającej wypowiedzi lub przemawiającej podczas konferencji.
Mateusz Morawiecki podzielił się przemyśleniami na temat 2026 rokuThierry MonasseGetty Images

W skrócie

  • Mateusz Morawiecki wskazał na pogłębiający się kryzys w Unii Europejskiej i niedostateczne tempo zmian oraz innowacji.
  • Były premier podkreślił konieczność wzmocnienia pozycji Polski, sugerując jej rolę lidera Międzymorza.
  • Polityk zaapelował ponadto o stworzenie gospodarczego NATO oraz powrót do ambitnych projektów rozwojowych i współpracy transatlantyckiej.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Mateusz Morawiecki opublikował na łamach magazynu "Wszystko Co Najważniejsze" tekst, w którym opisał wyzwania, przed którymi stoi świat w 2026 roku. Były premier w artykule skupił się przede wszystkim na kwestii "pogłębiającego się kryzysu Unii Europejskiej i całej Europy".

"Liderzy europejscy, którzy przez całe lata byli głusi na liczne ostrzeżenia adresowane do nich przez polityków szeroko rozumianego nurtu republikańskiego, prawicowego, nagle uświadomili sobie, że sprawy idą w złą stronę, żeEuropa wpada z impetem w ślepy zaułek" - stwierdził Morawiecki.

Morawiecki: Unia Europejska nie nadąża za rozwijającymi się potęgami

Były premier podkreślił ponadto, że UE "coraz wyraźniej nie nadąża za gwałtownie rozwijającymi się potęgami", co jego zdaniem ukazuje "zwykła obserwacja sytuacji". W tej kwestii wspomniał m.in. o Stanach Zjednoczonych i Chinach.

Morawiecki zaznaczył, że problemem Unii ma być również fakt, że nie ma w niej "woli przeprowadzenia radykalnych zmian naprawczych".

"Okoliczności, w których dzisiaj żyjemy, są tak bardzo niepokojące i niebezpieczne, że uciekanie od odpowiedzialności za bieg spraw jest małostkowością i kunktatorstwem" - dodał.

Zobacz również:

"Spiegel": Koniec UE nie jest już tematem tabu
Świat

Ponura prognoza niemieckich mediów. "Koniec UE nie jest już tematem tabu"

Maria Kosiarz
Maria Kosiarz

    Polityk stwierdził przy tym, że Komisja Europejska "stale popełnia elementarny błąd". Mowa o tworzeniu regulacji, które "dotyczą jakiegoś innowacyjnego sektora, a następnie wypatrują kreatywność i innowacje". Zdaniem byłego premiera odwrotnie postępują Stany Zjednoczone.

    "Najpierw dopuszczają i inspirują innowacje, a dopiero później wprowadzają regulacje" - wyjaśnił.

    Komisja Europejska. Były premier o współpracy w trakcie rządów Zjednoczonej Prawicy

    Mateusz Morawiecki wspomniał także o działaniach prowadzonych przez KE w trakcie rządów Zjednoczonej Prawicy w Polsce.

    "Obrady Parlamentu Europejskiego, poświęcone piętnowaniu polskiego rządu z powodu rzekomego łamania praworządności w naszym kraju, odbywały się z imponującą częstotliwością" - stwierdził.

    Były premier zwrócił również uwagę na "drastyczną redukcję wydatków budżetowych na obronność" w Europie. W tym kontekście nawiązał on do polityki prowadzonej przez obecną koalicję rządzącą.

    "Jeszcze krótko przed lutym 2022 roku niektórzy politycy obecnej koalicji rządowej głosili pogląd, że duża i silna armia jest nam niepotrzebna, więc lepiej środki finansowe przeznaczone na obronność przenieść do innych 'szufladek' budżetu" - przypomniał Morawiecki.

    Zobacz również:

    Tusk odpowiada Kaczyńskiemu. "Bez Brauna nie ma żadnych szans"
    Polska

    Tusk odpowiada na słowa Kaczyńskiego. "Jest gotów poświęcić wszystko"

    Maria Kosiarz
    Maria Kosiarz

      Zdaniem Morawieckiego Polska powinna stać się "liderem Międzymorza"

      W kontekście pojawiających się wyzwań i zmian, które zachodzą w Europie, polityk podkreślił rolę Polski, która jego zdaniem albo "stanie się liderem Międzymorza", albo "sama skaże się na marginalizację i uprzedmiotowienie".

      "Polska może podnieść swoją pozycję, prestiż, status, może wzmocnić się finansowo i dodać sił naszej gospodarce. Ale może również zacząć staczać się po równi pochyłej pod ciężarem wewnętrznych problemów, fatalnej demografii, nadmiernej polaryzacji i presji zewnętrznej" - ocenił były szef Rady Ministrów.

      Mateusz Morawiecki podzielił się przy tym swoimi spostrzeżeniami na temat działań, które w najbliższym czasie powinna podjąć Polska. Wśród nich wymienił m.in. współpracę z państwami o podobnym interesie strategicznym, czy powrót do ambitnych projektów gospodarczych (np. CPK z czasów rządów PiS).

      "Powinniśmy stać się inicjatorami gospodarczego NATO. Bez powstania takich transatlantyckich więzi Europa w ciągu kilku, najwyżej kilkunastu lat spadnie do statusu gospodarczego skansenu" - stwierdził.

      Były premier wspomniał też o swoim własnym pomyśle na model rozwoju Polski. Mowa o programie "Powered by Poland", który miałby stawiać na rozwój gospodarki, innowacje i edukację.

      Cały tekst można przeczytać na stronie magazynu "Wszystko Co Najważniejsze".

      Zobacz również:

      Karol Nawrocki przemawia do kibiców na Jasnej Górze
      Polska

      Prezydent na Jasnej Górze. Przemówił do kibiców: Jestem jednym z was

      Aleksandra Czurczak
      Aleksandra Czurczak
      "Dobra decyzja ze strony premiera". Przydacz o spotkaniu Tusk-NawrockiPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze