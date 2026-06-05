W skrócie Mateusz Morawiecki spotkał się w Rzymie z premier Włoch Giorgią Meloni, aby rozmawiać o kluczowych kwestiach dla Europy, takich jak bezpieczeństwo, polityka energetyczna i współpraca międzynarodowa.

Morawiecki przekazał, że rozmowa dotyczyła też polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Na Instagramie opublikowano nagranie ze spotkania, na którym Morawiecki zachwalał kuchnię włoską i zaprosił premier Meloni na polskiego grilla.

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Były premier Mateusz Morawiecki poinformował w mediach społecznościowych o spotkaniu z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni w Rzymie.

"Polska racja stanu wymaga, żebyśmy budowali sojusze z innymi silnymi państwami narodowymi, które chcą - tak jak my - bronić szczelnych granic, tradycji, kultury i tożsamości europejskiej przed nielegalną imigracją i ideologią brukselskich, lewicowych elit" - argumentował na Facebooku.

Włochy. Mateusz Morawiecki spotkał się z Giorgią Meloni

Poseł Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że spotkanie z włoską polityczką było "bardzo dobre". "Nasza rozmowa dotyczyła najważniejszych wyzwań dla Europy: bezpieczeństwa, polityki energetycznej i współpracy międzynarodowej" - dodał.

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Morawiecki odniósł się do kwestii polityki klimatycznej UE, która, w jego ocenie, "nie może odbywać się kosztem konkurencyjności gospodarki, wysokich cen energii i obciążeń dla obywateli".

"Europa ma rację bytu tylko wtedy, gdy opiera się na realnej gospodarce, pracy, przemyśle i bezpieczeństwie - a nie na biurokratycznych szaleństwach i światopoglądowych eksperymentach oderwanych od życia zwykłych ludzi" - wskazał.

Mateusz Morawiecki w Rzymie. Z Meloni rozmawiał m.in. o polityce klimatycznej

"Europa potrzebuje dziś odwagi, realizmu i skutecznego przywództwa. Tylko poprzez współpracę opartą na wzajemnym szacunku i poszanowaniu suwerenności państw możemy skutecznie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata" - napisał Morawiecki.

Poseł PiS zakończył swój wpis stwierdzeniem - "Viva l'Italia, viva la Polonia!", uzupełnionym o flagi Polski i Włoch. Na portalu Instagram zamieścił także nagranie z udziałem Meloni, na którym zachwalał włoską kuchnię.

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- Była niesamowita, jak zawsze. Naprawdę smakował mi makaron i pizza - mówił, zapraszając premier Włoch na "prawdziwego polskiego grilla".





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