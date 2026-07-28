Morawiecki wytrąca PiS asa z ręki. "Złożył rezygnację"

W skrócie Mateusz Morawiecki złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów po wykluczeniu go z Prawa i Sprawiedliwości.

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy poinformowali, że tymczasowym przewodniczącym został Carlo Fidanza z partii Bracia Włosi.

Prawo i Sprawiedliwość miało planować działania prowadzące do odwołania Morawieckiego z przewodniczenia EKR po jego wyrzuceniu z partii.

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"W związku z wykluczeniem z Prawa i Sprawiedliwości premierMateusz Morawiecki złożył (zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią) rezygnację z funkcji przewodniczącego partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów" - napisał Müller na platformie X.

W sprawie komunikat wydała również sama EKR. "Partia EKR z dużym żalem przyjęła wiadomość, że przewodniczący Mateusz Morawiecki podjął decyzję o ustąpieniu ze stanowiska w celu skupienia się w większym stopniu na wyzwaniach politycznych w Polsce" - przekazano.

"Partia w pełni szanuje jego decyzję i wyraża szczerą wdzięczność za jego przywództwo, poświęcenie i służbę naszej politycznej rodzinie i już nie może się doczekać kontynuowania współpracy z nim w obronie naszych wspólnych wartości" - dodano.

Partia poinformowała również, że tymczasowym przewodniczącym został Włoch Carlo Fidanza z partii Bracia Włosi, której liderką jest premier Giorgia Meloni. Podjął on już niezbędne decyzje mające na celu wyłonienie następcy Morawieckiego.

Morawiecki zrezygnował z przewodnictwa w EKR. Napisał list

Partia w swoich mediach społecznościowych opublikowała również list, w którym Morawiecki poinformował o rezygnacji z funkcji przewodniczącego. "To był ogromny zaszczyt służyć jako przewodniczący partii EKR i dzielić z wami tę ważną i satysfakcjonującą podróż" - napisał były premier.

"Jestem bardzo wdzięczny za wszystko, co razem osiągnęliśmy, za wasze zaufanie i przyjaźń, która zawsze nas jednoczyła. Przyszedł czas, bym skupił się bardziej na wyzwaniach stojących przed moją ukochaną Polską. Dlatego zdecydowałem o ustąpieniu z funkcji przewodniczącego partii EKR" - stwierdził Morawiecki.

Jednocześnie zaznaczył, że nadal pozostanie zaangażowany w działania ugrupowania. "Zawsze będę wspierał nasze wspólne wartości i pracę w Europie" - dodał.

Mateusz Morawiecki uprzedził PiS

Mateusz Morawiecki był przewodniczącym Europejskich Konserwatystów i Reformatorów od stycznia 2025 roku. Jak ustaliła Interia Prawo i Sprawiedliwość, które należy do EKR, postanowiło podjąć działania mające na celu pozbawienie go tej funkcji w związku z wyrzuceniem go z partii Jarosława Kaczyńskiego.

Odwołanie Morawieckiego miało nie być jednak takie proste, bowiem w skład EKR wchodzi w sumie 14 partii politycznych z Unii Europejskiej. Byłego premiera miała bronić chociażby partia Bracia Włosi premier Giorgi Meloni, z którą Morawiecki blisko współpracuje.

Z tego powodu Prawo i Sprawiedliwość miało wstrzymać się z ogłoszeniem decyzji o wycofaniu poparcia dla Morawieckiego do czasu, aż uda się przekonać pozostałych partnerów do odwołania go.

Chwilę po ustąpienia Morawieckiego z funkcji Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło decyzję o uruchomieniu procedury przewidzianej w statucie partii wobec polityków związanych ze stowarzyszeniem Rozwój Plus byłego premiera, ale nie tylko. W sumie na liście znalazły się 44 osoby - poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek. Ich sprawy zostaną skierowane do rzecznika dyscyplinarnego partii Karola Karskiego.





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