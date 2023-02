Morawiecki: Wizyta Tuska w Moskwie spowodowała tragiczne wydarzenia

Oprac.: Sebastian Przybył Polska

- Podczas tej wizyty doszło do zasadniczego zwrotu, a w jego konsekwencji doszło do przewartościowania bardzo wielu spraw i tragicznego rozwoju wydarzeń - powiedział premier Mateusz Morawiecki w swoim oświadczeniu odnoszącym się do 15. rocznicy wizyty Donalda Tuska w Moskwie, gdy ten był premierem. Zdaniem Morawieckiego polityka Tuska doprowadziła do uzależnienia Polski od Rosji.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki / KPRM / materiały prasowe