Majątek Mateusza Morawieckiego. W Sejmie pojawił się projekt

"Rzeczpospolita" ustaliła, że do Sejmu trafił projekt autorstwa Koalicji Obywatelskiej dotyczący " ujawnienia majątków odrębnych małżonków polityków". Dokument miał zostać złożony do laski marszałkowskiej na początku X kadencji przez Borysa Budkę , obecnego szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Koalicja chciała skierować projekt do pierwszego czytania w ramach Komisji regulaminowej oraz samorządu terytorialnego, co miało nastąpić na najbliższym posiedzeniu Sejmu w czwartek, ale nie udało się znaleźć stosowanego terminu - ustaliła "Rzeczpospolita".

Majątki polityków. "KO chce uderzyć w Morawieckiego"

Projekt ma jednak nie zaszkodzić Donaldowi Tuskowi , który jest w podobnej sytuacji, co były premier - obecny szef rządu "również przepisał majątek na żonę i nie podaje, w co lokował miliony zarobione w Brukseli".

PiS i KO zgodne. Problemem Andrzej Duda i TK

Choć politycy dwóch największych partii w parlamencie są nieoczekiwanie zgodni, co do zmian prawnych w zakresie jawności majątków na najwyższych szczeblach władzy, to na drodze do uchwalenia projektu stoi Biuro Analiz Sejmowych - według ekspertyz BAS zapisy mają łamać zasady RODO.