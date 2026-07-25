W skrócie Mateusz Morawiecki zaprzeczył spekulacjom o możliwej współpracy z PSL i Polską 2050, oświadczając, że nie prowadził ani nie zamierza prowadzić takich rozmów.

Po rozłamie w PiS Morawiecki poinformował, że jego środowisko liczy 40 posłów, senatora oraz trzech europarlamentarzystów i nie prowadzi rozmów z ugrupowaniami tworzącymi koalicję rządzącą.

Władysław Kosiniak-Kamysz wykluczył możliwość wspólnego startu z politykami opozycyjnymi wobec obecnego rządu.

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Mateusz Morawiecki został zapytany na antenie TV Republiki o medialne doniesienia sugerujące, że po rozłamie w PiS szuka porozumienia z PSL lub Polską 2050. Były premier jednoznacznie zaprzeczył tym informacjom.

- Nie, nie tylko nie jestem dogadany, ale takich rozmów w ogóle nie prowadziłem i nie zamierzam prowadzić. Każdy, kto dzisiaj żyruje ten rząd, każdy, kto ten rząd dzisiaj podpiera, choćby nawet to była podpórka wątła, jak trzcina wodna, nie jest dla mnie jakimkolwiek partnerem do rozmów - powiedział Morawiecki.

Dodał, że w związku z tym jego środowisko nie prowadzi żadnych rozmów z ugrupowaniami tworzącymi koalicję rządzącą.

Wypowiedź Morawieckiego po rozłamie w PiS

Słowa byłego premiera padły dzień po politycznym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. W piątek Jarosław Kaczyński poinformował, że około trzydziestu kilku parlamentarzystów zrezygnowało z członkostwa w partii po tym, jak nie podpisali deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Chodzi przede wszystkim o środowisko skupione wokół stowarzyszenia Rozwój Plus.

Morawiecki przekonywał wówczas, że do końca zabiegał o utrzymanie jedności obozu. Poinformował, że jego środowisko tworzy 40 posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów.

Jak mówił, nie zgadzał się na "ultimata" i "szantaż", a rozłam jest efektem działań "niewielkiej grupy intrygantów". Jednocześnie zaznaczył, że nadal pozostaje otwarty na porozumienie.

Władysław Kosiniak-Kamysz również zabrał głos ws. potencjalnej koalicji

Do spekulacji o możliwej współpracy odniósł się wcześniej także prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Na antenie TVN24 wykluczył możliwość wspólnego startu z politykami pozostającymi w opozycji wobec obecnego rządu.

- Nie ma szans na start z formacją, która jest w opozycji do rządu. Nie da się startować na jednej liście z tymi, którzy przez ostatnie miesiące od świtu do nocy atakują rząd, a ty jesteś w tym rządzie - powiedział lider ludowców.





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