W skrócie Mateusz Morawiecki spotkał się z byłym prezydentem Andrzejem Dudą, o czym poinformował późnym wieczorem za pośrednictwem platformy społecznościowej X.

Ugrupowanie Rozwój Plus, założone przez Morawieckiego po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości, ma stanowić alternatywę dla obecnego rządu oraz skrajnej prawicy.

Mimo spekulacji o zjednoczeniu prawicy przed wyborami parlamentarnymi Mateusz Morawiecki zadeklarował 13 listopada, że jego ugrupowanie wystartuje w nich samodzielnie.

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Zdjęcie z byłym prezydentem Mateusz Morawiecki opublikował na platformie X późnym wieczorem. "Porozmawialiśmy o polskich sprawach z Andrzejem Dudą" - napisał.

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Lider Rozwoju Plus nie ujawnił treści rozmów. W ostatnim czasie jednak Morawiecki - jak sam deklarował - spotykał się z osobami z różnych środowisk, co miało być powiązane z jego planami dotyczącymi przyszłych wyborów parlamentarnych. Nie wiadomo, czy tego samego dotyczyło to spotkanie.

Morawiecki i Rozwój Plus. Skutek rozłamu w PiS

Mateusz Morawiecki zajmuje się obecnie promocją i zapełnianiem swojego ugrupowania, które ma być alternatywą dla obecnego rządu oraz skrajnej prawicy.

- Po pierwsze: nie chcesz Brauna, nie chcesz Tuska? Jest Rozwój Plus - mówił były premier w podcaście "Polityczny WF z gościem". Twierdził również, że po swojej stronie gromadzi ludzi, którzy mają sukcesy w zarządzaniu Polską.

Rozwój Plus powstał na skutek rozłamu w PiS. Na funkcjonowanie stowarzyszenia w ramach partii nie zgadzał się Jarosław Kaczyński. Wraz z Morawieckim od działalności w formacji zostało odsuniętych kilkadziesiąt popierających go osób.

Rozwój Plus bez koalicji na prawicy? Morawiecki: Idziemy sami

Z powodu rozłamu w PiS doszło do zgrzytów między politykami po stronie Morawieckiego i tymi, którzy opowiedzieli się przeciwko działalnościom w stowarzyszeniach.

Słychać było jednak głosy, że może dojść do połączenia zwaśnionych grup przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Morawiecki jednak w ostatnim czasie odrzucał taką możliwość. - Idziemy oczywiście sami do wyborów - oświadczył 13 listopada na konferencji prasowej w Poznaniu.



