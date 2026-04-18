"Morawiecki się przestraszył". Dziennikarka ujawnia kulisy tarć w PiS

W skrócie Dorota Gawryluk poinformowała, że stowarzyszenie Rozwój Plus powstało szybciej z powodu działań Jarosława Kaczyńskiego po rozmowie Mateusza Morawieckiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Decyzja Morawieckiego o ogłoszeniu stowarzyszenia była związana z obawą, że liczba potencjalnych członków wyraźnie spadnie.

Dorota Gawryluk stwierdziła, że sytuacja zmierza do wypchnięcia Mateusza Morawieckiego z PiS, a Kaczyński próbuje przekonać członków Rozwoju Plus do opuszczenia stowarzyszenia.

- Stowarzyszenie to jest wynik ogromnej słabości Mateusza Morawieckiego wewnątrz PiSu i to jest próba zbudowania siły. Natomiast ono nie miało być ogłaszane już, stało się to po wtorkowym posiedzeniu Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości - wskazała Dorota Gawryluk w trakcie programu "Kalejdoskop Wydarzeń" na antenie Polsat News.

Mateusz Morawiecki kilka dni temu ogłosił powstanie stowarzyszenia Rozwój Plus, w którego skład wchodzi 38 polityków PiS. Decyzja ta wywołała wrzenie w szeregach ugrupowania, a także falę spekulacji na temat rozłamu Prawa i Sprawiedliwości.

Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. "Stąd to przyśpieszenie"

Dziennikarka przytoczyła w tym kontekście rozmowę byłego premiera z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na Europejskim Forum Rolniczym w Jasionce, prowadzonej m.in. przez redaktora naczelnego Interii Piotra Witwickiego.

Podczas tego wydarzenia Morawiecki stwierdził, że zamierza poprzeć przygotowany przez PSL na podstawie propozycji Karola Nawrockiego projekt SAFE 0 proc. Słowa te wywołały falę krytyki w PiS, m.in. ze strony Przemysława Czarnka.

Debata ta miała skłonić prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do podjęcia rozmowy z potencjalnymi członkami stowarzyszenia i prób przekonania ich do rezygnacji z tej inicjatywy.

- Morawiecki przestraszył się, że zamiast 38 osób, które znalazły się ostatecznie w stowarzyszeniu, będzie to 20. Ogłaszanie stowarzyszenia z taką liczbą nie byłoby sukcesem, a dzisiaj uznaje, że startuje z pozycji siły. Stąd to przyśpieszenie - zauważyła Gawryluk.

Tarcia w PiS. "Zmierza do wypchnięcia Morawieckiego z partii"

Dziennikarka Polsat News zauważyła jednak, że mimo to Kaczyński spróbuje przekonać członków Rozwoju Plus do jego opuszczenia, grożąc wyrzuceniem z PiS. - Sytuacja absolutnie zmierza do tego, aby wypchnąć Mateusza Morawieckiego z partii - dodała.

W ocenie Gawryluk były szef rządu chciałby zostać wyrzucony z ugrupowania, jako że w przeszłości samodzielna rezygnacja nikomu nie wyszło na dobre. - Wyrzucenie z partii dałoby mu pretekst do powiedzenia - "nie miałem wyboru" - zauważyła.

Spięcie na linii Donald Tusk - Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Gawryluk i Jan Wróbel odnieśli się także do niedawnych doniesień o spięciach między Donaldem Tuskiem i Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz na tle wotum nieufności wobec Pauliny Hennig-Kloski. W mediach pojawiały się nawet, według źródeł Polsat News nieprawdziwe, informacje o ultimatum pod groźbą wyrzucenia z koalicji.

- Jeśli jesteśmy koalicją, to musimy działać solidarnie i lojalnie wobec siebie. Jeśli chcemy szkodzić, to znaczy, że stajemy się opozycją - mówił Tusk podczas piątkowej konferencji prasowej.

Premier podkreślił, że stronnicy Pełczyńskiej-Nałęcz muszą "dokonać wyboru". - Powiedziałem otwarcie. (...) Jak się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy - dodał.

- Wydaje mi się, że tutaj nie dojdzie do żadnych przetasowań w kolacji jednak - stwierdziła Gawryluk.

