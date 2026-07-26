W skrócie Mateusz Morawiecki odpowiedział publicznie na sugestie m.in. Jacka Kurskiego dotyczące jego roli w wydarzeniach politycznych i powiązań z Donaldem Tuskiem.

Sławomir Mentzen wykorzystał sytuację do krytyki zarówno Morawieckiego, jak i Prawa i Sprawiedliwości, sugerując, że Konfederacja miała rację oceniając byłego premiera.

Kilkunastu polityków, w tym Mateusz Morawiecki, zostało zmuszonych do opuszczenia Prawa i Sprawiedliwości po niepodporządkowaniu się ultimatum Jarosława Kaczyńskiego.

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"To już tylko profilaktycznie wyjaśnię: nie mam też nic wspólnego z podyktowaniem rzutu karnego dla Austrii w meczu Polska - Austria przez Howarda Webba" - napisał w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki.

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Polityk przywołał w ten sposób historyczny mecz Polska - Austria z Euro w 2008 roku, kiedy to sędzia w doliczonym czasie gry podyktował rzut karny dla Austrii. Strzelony wtedy gol pozbawił naszą reprezentację możliwości wyjścia z grupy, a decyzja arbitra wywołała falę kontrowersji.

Mateusz Morawiecki odpowiada Jackowi Kurskiemu. "Profilaktycznie wyjaśnię"

"Patrząc na tempo, w jakim niektórzy frustraci i etatowi intryganci produkują kolejne teorie, uznałem, że lepiej uprzedzić fakty" - podsumował.

Opublikowany przez byłego premiera wpis pojawił się kilka godzin po wystąpieniu Jacka Kurskiego, który w telewizji Republika oskarżał Morawieckiego m.in. przypominając katastrofę smoleńską.

- Nad zwłokami Lecha Kaczyńskiego Tusk ściska z Putinem tymi samymi rękami, którymi miesiąc wcześniej wręczał nominację Morawieckiemu - oskarżał, odnosząc się do członkostwa byłego kolegi z Prawa i Sprawiedliwości w radzie gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku.

- Przez dwa lata przemysłu pogardy (...), to wtedy Morawiecki siedzi u Tuska i się słowem nie odzywa, więc milcz teraz młody człowieku, bo jeżeli masz szacunek dla brata śp. Lecha Kaczyńskiego, to nie uczestniczyłbyś w tej obrzydliwej akcji rozłamowej, w której dzisiaj uczestniczycie - mówił, zwracając się do członka stowarzyszenia Rozwój Plus Roberta Gontarza.

Rozłam w PiS, wrze w sieci. Sławomir Mentzen zaciera ręce

Jacek Kurski przekonywał, że Mateusz Morawiecki ma "osobiste kłopoty z prawem, ma osobiste problemy z zarzutami". - Próbuje zrobić wszystko, żeby rozbić Prawo i Sprawiedliwość na zlecenie Donalda Tuska. Tuskowi nie udało się rozwalić PiS zabraniem subwencji, aresztowaniem naszych działaczy, wsadzaniem ich do więzienia, fałszywymi oskarżeniami - wyliczał.

- Dzieje się to, co przewidziałem w tekście napisanym w listopadzie i w grudniu zeszłego roku. Mamy stawkę Tuska na wyłonienie grupy kolaborantów w ramach PiS, którzy wyjdą albo zostaną wyrzuceni, albo utworzą jakąś separatystyczną grupę, żeby się tylko z nią dogadać - stwierdził Kurski.

Do słów Kurskiego odniósł się nie tylko Mateusz Morawiecki, ale także jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

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"Jeżeli Morawiecki pracuje dla Tuska i Berlina, jest globalistą i doradcą Tuska, który robi rozłam bo boi się zarzutów za ciężkie przestępstwa, jest zdrajcą i człowiekiem który sprzeciwiał się 500+ i F-35, to dlaczego ten zły człowiek był premierem w rządzie PiS, wiceprezesem PiS i twarzą tej partii?" - ironizował.

"Tyle pytań i żadnych odpowiedzi". Mentzen kpi ze słów Kurskiego

"Czyżby Konfederacja od początku miała rację, krytykując Morawieckiego? Jak Tusk zmusił Kaczyńskiego, do zrobienia premierem jego człowieka? Tyle pytań i żadnych odpowiedzi" - dodał poseł.

Z wypowiedzi Jacka Kurskiego zakpił sobie także stronnik byłego premiera Marcin Horała. "W ostatniej dobie odnotowano (7654) przypadki ataków Jacka Kurskiego na Mateusza Morawieckiego: mazowieckie (1435), łódzkie (976), małopolskie (854), wielkopolskie (823)…" - napisał.

W poprzednich dniach niektórzy posłowie PiS, którzy podpisali deklarację "lojalności" twierdzili, że Morawiecki był przeciwny zakupowi samolotów bojowych piątej generacji F-35 oraz programowi 500 plus.Takie zarzuty wobec byłego premiera padły z ust rzecznika partii Rafała Bochenka oraz byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka.

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O uspokojenie i rozwagę zaapelował z kolei europoseł PiS Joachim Brudziński. "Zamiast gorszyć wyborców takim jazgotem (ku uciesze Tuska) jaki można od kilku dni dostrzec na profilach społecznościowych i w programach TV, niektórzy z nas nie tylko powinni wziąć łyk zimnej wody, o co apelował Prezes Jarosław Kaczyński, ale raczej wsadzić głowy do wiadra z zimną wodą" - wskazał.

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Fala wpisów polityków prawicy to pokłosie rozłamu, do którego doszło w Prawie i Sprawiedliwości. Kilkudziesięciu polityków tego ugrupowania, z byłym premierem Mateuszem Morawieckim na czele, nie podporządkowało się ultimatum Jarosława Kaczyńskiego dotyczącemu rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniach. W piątek prezes PiS przekazał, że ponad 30 członków "zrezygnowało z członkostwa w partii".





"Prezydenci i premierzy": Rozłam w PiS-ie Polsat News