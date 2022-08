Morawiecki: Sanna Marin ma powody do radości

Oprac.: Jakub Krzywiecki Polska

- Finlandia właśnie weszła do NATO, a więc jeżeli z tej okazji Sanna Marin troszeczkę zakosztowała więcej Finlandii i w związku z tym tańca, to nie ma w tym nic strasznego - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak ocenił, integracja z Sojuszem Północnoatlantyckim to "powód do radości".

