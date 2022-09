Morawiecki: Rosja będzie kontynuować działo zniszczenia

- Rosja będzie chciała doprowadzić do zniszczenia Ukrainy i zagarnięcia części jej terytoriów - mówił szef polskiego rządu. Morawiecki stwierdził też, że Rosja ponosząc dotkliwe porażki "przystąpiła do kolejnego planu". - Chcą na oczach świata zmieniać granice, mapy, chcą zaanektować część terytorium. Nie możemy się na to zgodzić. Chcemy żyć z Rosją w pokoju - zaznaczył.

Dalej premier podkreślał, że w momencie kiedy Rosja pokazuje "swoją brutalną siłę, to my musimy pokazać swoją siłę obronną. - Polska jest częścią największego sojuszu militarnego w historii świata. Sojuszu Paktu Północnoatlantyckiego. To dla nas potężna gwarancja bezpieczeństwa, ale oprócz tej gwarancji ważna jest też polska armia - mówił.

Morawiecki uważa, że niektórzy przywódcy od lat są w "geopolitycznej drzemce". - Wydawało im się, że armia jest niepotrzebna, że obronność, siła odstraszania to przeżytek XX w. My dzisiaj wiemy doskonale, że to nie jest przeżytek, że to fundament spokojnego rozwoju, życia polskich rodzin i pokoju, bezpieczeństwa w całej Europie - wymieniał.

Zaznaczał, że polskie bezpieczeństwo opiera się na współpracy z sojusznikami i poprawienia zdolności polskiego wojska. - Do modernizacji armii potrzeba pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy - akcentował.

Manewry "Niedźwiedź-22"

Kilka tysięcy żołnierzy, głównie z 18. Dywizji Zmechanizowanej, uczestniczy w manewrach "Niedźwiedź-22", które rozpoczęły się w poniedziałek. Biorą w nich udział także żołnierze ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Jak zaznaczył rzecznik 18. DZ mjr Przemysław Lipczyński, "ćwiczenie odbywa we wschodniej Polsce". - Jeżeli mówimy o części ogniowej, to została zaplanowana na poligonie w Nowej Dębi, ale staramy się ćwiczyć poza poligonami - zaznaczył rzecznik.

Dodał, że "w tzw. terenie przygodnym" odbędzie się "nieogniową część ćwiczenia". - Zostanie w niej wykorzystana infrastruktura cywilna. Tam ćwiczą np. stanowiska dowodzenia - wyjaśnił mjr Lipczyński.

Cel ćwiczeń

Rzecznik przekazał też, że "głównym celem 'Niedźwiedzia-22' jest uzyskanie natowskiej certyfikacji CREVAL przez dowództwa 19. Brygady Zmechanizowanej w Lublinie i 18. Pułku Logistycznego w Łomży".

Formowanie obu jednostek rozpoczęto trzy lata temu. Certyfikat CREVAL oznacza zdolność do działania według sojuszniczych standardów gotowości bojowej.

Mjr Lipczyński zwrócił uwagę, że "jeden z epizodów ćwiczenia przewiduje wspólne prowadzenie ognia przez pododdziały pancerne z: Polski, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych".

- Wspólnie ogień na ćwiczeniach będą prowadzić polskie czołgi Leopard, amerykańskie Abramsy i brytyjskie Challengery. Chodzi o wzmocnienie interoperacyjności i współpracy sojuszniczej. Jest to jeden z ciekawszych elementów ćwiczenia - mówił.

Ćwiczenia "Niedźwiedź - 22" potrwają do piątku.