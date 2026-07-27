W skrócie Mateusz Morawiecki wyraził wdzięczność za to, że Jacek Kurski został uznany za reprezentanta PiS i odniósł się do jego wypowiedzi na temat swoich powiązań z Donaldem Tuskiem oraz katastrofy smoleńskiej.

Morawiecki zapowiedział szybką rezygnację ze stanowiska szefa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Jacek Kurski w programie telewizyjnym zarzucił Morawieckiemu osobiste problemy z prawem oraz sugerował, że działa na szkodę PiS na polecenie Donalda Tuska.

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- Jestem absolutnie bardzo wdzięczny, że pan Jacek Kurski stał się twarzą PiS-u, ponieważ widzę reakcje w internecie i rozumem, że każda partia, żeby przegrać musi mieć swojego Jacka - powiedział Mateusz Morawiecki, zapytany przez Jacka Prusinowskiego w Kanale Zero o to, czy był zaskoczony niedawną wypowiedzią Kurskiego na swój temat.

Morawiecki odpowiedział na słowa Kurskiego. "Jestem wdzięczny"

Jak stwierdził, w przypadku ugrupowania Donalda Tuska taką osobą był Jacek Murański, znany jako zawodnik kontrowersyjnych gal freakfightowych. W przeszłości mężczyzna był skazany za pobicie i spędził za kratami trzy lata więzienia. W polskiej debacie pojawił się w kontekście swoich słów o powiązaniach Karola Nawrockiego z Wielkim Bu. Donald Tusk powoływał się na słowa Murańskiego w "Gościu Wydarzeń" przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku.

- Jeśli PiS bierze sobie teraz na sztandary takiego Jacka to tylko przyklasnąć - dodał były premier.

Polityk wskazał następnie, że Jacek Kurski, jako prezes TVP, "był absolutnie pod parasolem wyłącznie prezesa Kaczyńskiego i każdy o tym". - Ja byłem jego głównym adwersarzem. Mnie się ta propaganda nigdy nie podobała i dawałem temu wyraz na wielu forach - dodał.

Były premier został także zapytany o słowa Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że Morawiecki chciał "podzielić PiS". - Myślę, że on nadużywa w jakimś stopniu treści tych rozmów, które były - stwierdził, przypominając w tym kontekście "strategię dwóch płuc".

- Wyszliśmy razem z panem prezesem na konferencję i tę strategię dwóch płuc realizowaliśmy - do czasu, aż zdrowe płuco zostało amputowane parę miesięcy później. Mogę zapytać: co się stało takiego, że nagle strategia, która dała już stabilizację w sondażach, pokazała pewne pozytywne kroki, okazała się niewartą kontynuacji? - dodał.

Morawiecki opuści EKR? "Warto zachować się honorowo"

Polityk podczas wywiadu odniósł się także do kwestii swojej roli w partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). - Zamierzam złożyć rezygnację z tej partii. Zrobię to, może nawet bardzo szybko. Tutaj pierwszy raz u pana o tym wspominam - zadeklarował.

- Warto w takich sytuacjach zachować się honorowo. I ja oczywiście to zrobię. Złożę taką rezygnację, chyba że zostanę poproszony o kontynuowanie, to wtedy rozważę, co dalej - przekazał Morawiecki, który jest szefem tego ugrupowania od stycznia 2025 roku.

Były premier został prezesem partii z rekomendacji PiS, które jest częścią tej grupy w PE. Jego kandydaturę zgłosiła premier Włoch Giorgia Meloni. Jak informowaliśmy na łamach Interii, to właśnie sprzeciw Braci Włochów miał do tej pory powstrzymywać PiS przed pozbawieniem Morawieckiego stanowiska.

Jacek Kurski uderzył w Morawieckiego. Kontrowersyjne słowa w programie na żywo

Słowa byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego, które wzbudziły duże kontrowersje również po prawej stronie sceny politycznej, padły w programie "Wysokie napięcie" na antenie Telewizji Republika.

Polityk przypomniał tam epizod z życia Mateusza Morawieckiego, gdy ten należał do rady gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku i powiązał ten wątek z katastrofą smoleńską. - Nad zwłokami Lecha Kaczyńskiego Tusk ściska z Putinem tymi samymi rękami, którymi miesiąc wcześniej wręczał nominację Morawieckiemu - oskarżał.

Jacek Kurski przekonywał także, że Mateusz Morawiecki ma "osobiste kłopoty z prawem, ma osobiste problemy z zarzutami".

- Próbuje zrobić wszystko, żeby rozbić Prawo i Sprawiedliwość na zlecenie Donalda Tuska. Tuskowi nie udało się rozwalić PiS zabraniem subwencji, aresztowanie naszych działaczy, wsadzaniem ich do więzienia, fałszywymi oskarżeniami - wyliczał.





"Polityczny WF. PiS z hakami na Morawieckiego. "Prawie agent Tuska" INTERIA.PL