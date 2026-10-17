Morawiecki punktował główne partie. "Nie jesteśmy też naiwni"

Patryk Idziak

Oprac.: Patryk Idziak

Mateusz Morawiecki przekonywał, że bez Rozwoju Plus nie będzie dobrego rządu dla Polski. Członków swojego stowarzyszenia przedstawiał jako ludzi zorientowanych w "meandrach polityki". - Nie jesteśmy też naiwni. Wiemy doskonale, że na forum międzynarodowym musimy twardo walczyć o nasze racje, o nasze prawa, o nasze interesy - mówił na konwencji stowarzyszenia.

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Mateusz Morawiecki, lider Rozwoju Plus, mówi do mikrofonu w okularach i jasnej koszuli na tle biało-czerwonej flagi.
Były premier, lider Rozwoju Plus, Mateusz MorawieckiPaweł Supernak PAP

W skrócie

  • Mateusz Morawiecki uznał, że bez Rozwoju Plus nie powstanie dobry rząd dla Polski, a członkowie tego stowarzyszenia mają doświadczenie w polityce i potrafią walczyć o interesy kraju na arenie międzynarodowej.
  • Morawiecki podkreślił, że Rozwój Plus tworzą fachowcy i specjaliści oraz wskazał różnice między swoim ugrupowaniem a innymi partiami, zarzucając im skrajne postawy wobec USA, Unii Europejskiej i Rosji.
  • Były premier przekonywał, że Rozwój Plus jest odpowiedzią dla osób rozczarowanych Donaldem Tuskiem i przedstawiał swoje ugrupowanie jako jedyną drogę zakończenia polaryzacji społeczeństwa.
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W sobotę w południe w warszawskim Teatrze Palladium rozpoczęła się konwencja stowarzyszenia Rozwój Plus.

Mateusz Morawiecki powiedział podczas swojego przemówienia, że premier Donald Tusk jest "mistrzem" w wyciąganiu kolejnych tematów zastępczych, którymi zajmuje się, zamiast rozwiązywać "realne, najważniejsze dla ludzi" problemy, takie jak "praca, płaca, mieszkanie, wychowanie dzieci, perspektywy zawodowe".

- Ten "szalbierz" potrafi uprawiać kamuflaż, maskaradę w stopniu naprawdę niebywałym - stwierdził Morawiecki. Dodał, że Rozwój Plus działa po to, aby "przeniknąć te kłamstwa, te szalbierstwa, którymi jesteśmy karmieni, żeby pokazać ludziom prawdę".

Morawiecki prezentował wizję Rozwoju Plus. "Fachowcy, specjaliści"

Były premier przekonywał, że jego stowarzyszenie jest formacją "fachowców, specjalistów, ludzi, którzy rozumieją te meandry polityki, w które jesteśmy wciskani".

- Wierzę, że ta prawda trafi do ich serc, do ich umysłów i dzięki temu będziemy w stanie przekonać Polaków, że bez Rozwoju Plus nie będzie można zbudować dobrego rządu, dobrego rządu dla Rzeczypospolitej, a ja w to głęboko wierzę, że taka możliwość będzie - powiedział Mateusz Morawiecki.

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Ciosy w głównych konkurentów. Morawiecki punktował partie

Zdaniem Morawieckiego Rozwój Plus ma najlepszą ofertę w trudnym czasie związanym z obecną sytuacją międzynarodową. Dodał, że Koalicja Obywatelska oraz Lewica są formacjami "antyamerykańskimi", Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja "antyeuropejskimi", zaś Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna "jest prorosyjska i izolacjonistyczna".

- I mamy Rozwój Plus, który wierzy w siłę sojuszy - "tak" dla sojuszy. Nie chcemy być wypchnięci z Unii Europejskiej, z NATO - podkreślił.

- Nie jesteśmy też naiwni. Wiemy doskonale, że na forum międzynarodowym musimy twardo walczyć o nasze racje, o nasze prawa, o nasze interesy. I potrafimy to zrobić, bo pokazaliśmy to w czasach, kiedy byłem premierem, czym jest rzeczywiście asertywna polityka - dodał lider Rozwoju Plus.

Konwencja Rozwoju Plus w Warszawie

Morawiecki tłumaczył, że ci, którzy czują się "oszukani" przez Donalda Tuska mogą dziś wybrać Rozwój Plus. Jak twierdził, jego stowarzyszenie można nazywać różnie, ale jest ono - jego zdaniem - jedyną drogą zakończenia polaryzacji Polaków.

Jak wskazywał Morawiecki, towarzyszą mu ludzie, którzy są profesjonalistami w swoich dziedzinach i wiedzą, jak zarządzać państwem, jak skończyć "z syfem na SOR-ach" i jak chronić polskie szkoły.

Polityk przekonywał też, że Rozwój Plus chce skończyć z "wojną polsko-polską".

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