W skrócie Mateusz Morawiecki podczas posiedzenia Sejmu zaapelował o zwołanie niejawnego posiedzenia w związku z niedawnymi słowami premiera Donalda Tuska.

Lider Rozwoju pytał o wzmocnienie ochrony strategicznych obiektów, gotowość wojska oraz przygotowanie służb do potencjalnych zagrożeń.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stwierdził wcześniej, że obecnie nie widzi potrzeby natychmiastowego zwoływania tajnego posiedzenia.

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Podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu Mateusz Morawiecki domagał się zwołania posiedzenia Sejmu w trybie niejawnym.

Morawiecki chce niejawnego posiedzenia. "Czy jest wzmocniona ochrona?"

- Premier kilka dni temu powiedział, że otrzymał precyzyjne informacje od szefa CIA dotyczące bardzo realnych zagrożeń. Bezpieczeństwa Polski nie buduje się poprzez komunikaty prasowe - stwierdził były premier.

- Bezpieczeństwo Polski buduje się silną armią, szczelnym budżetem, a nie dziurawym, silnymi sojuszami i przygotowaniem państwa - dodał Morawiecki.

Polityk wezwał do podjęcia "realnych działań wobec poważnego zagrożenia, które może nam grozić w najbliższym czasie".

- Pytam zatem: czy jest wzmocniona ochrona polskich portów, polskich lotnisk, centrów danych? Czy Wojsko Polskie postawione zostało w stan podwyższonej gotowości? Czy przygotowane są na potencjalne zagrożenia nasze służby: policja, straż graniczna? - mówił z mównicy sejmowej.

Czarzasty "nie widzi potrzeby". Wezwał prezydenta do zwołania RBN

Wcześniej o ewentualne zwołanie tajnego posiedzenia Sejmu w związku z wydarzeniami z ostatnich dni komentował marszałek Sejmu.

- Nie widzę takiej potrzeby w tej chwili. (...) Nie uważam, według swojej wiedzy, którą posiadam, że w tej chwili w trybie natychmiastowym trzeba takie posiedzenie zwoływać. Jeśli uznam, że tak będzie, zwołam w trybie natychmiastowym - powiedział Włodzimierz Czarzasty w Radiu Zet dodając, że taki ruch "to wprowadzenie potencjalnie elementu niestabilności, paniki".

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie Czarzasty stwierdził, że prezydent Karol Nawrocki powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego.

- To oczywiście nie są kompetencje marszałka Sejmu, ale jako marszałek Sejmu doradzam panu prezydentowi. Niech pan zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, bo odnoszę wrażenie, że pan prezydent w ostatnich czasach się pogubił - mówił polityk.

- Pan prezydent wobec ataków rosyjskich dronów na Polskę, wobec operowania rosyjskimi dronami tuż przy granicy polskiej na pociągi na trasie Kijów-Warszawa, nie zajął w tej sprawie stanowiska w niedzielę - dodał.

Rosyjskie ataki blisko Polski. Dron uderzył w pociąg

Podczas ataków Rosji na Ukrainę w nocy z soboty na niedzielę, jeden z dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa tuż przed granicą z Polską, a inny w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Nikt nie ucierpiał.

W trakcie niedzielnej pilnej odprawy służb premier Donald Tusk stwierdził, że najbliższych tygodniach i miesiącach można się spodziewać "wzmożonych akcji" ze strony rosyjskiej i nie jest wykluczone, że dojdzie do nich także na terytorium Polski. - Niestety dotychczasowe zdarzenia potwierdzają informacje, które otrzymujemy od wielu miesięcy, że także gorsze warianty są możliwe - podkreślił Tusk.

W poniedziałek polskie wojsko zlokalizowało drona w Morzu Bałtyckim w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że "coraz więcej danych wskazuje, że to nowy model drona typu Gerbera, który zgubili Rosjanie".



