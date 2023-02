Morawiecki: Polska za rządów PO była skansenem Europy. My to zmieniliśmy

Celem rządu PiS od zawsze była budowa silnego, sprawnego i nowoczesnego państwa - powiedział na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki. Jak dodał, za rządów PO nasz kraj był "skansenem Europy" pod względem ucyfrowienia różnych usług publicznych. - My to zmieniliśmy. Szeroko otworzyliśmy wrota dla wszystkich obywateli do korzystania z usług elektronicznych - podkreślił premier.

