Premier Mateusz Morawiecki przebywa w Davos, gdzie bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym. We wtorek Morawiecki stwierdził, że największe wyzwania współczesności to wojna na Ukrainie, kryzys migracyjny, żywnościowy i bezpieczeństwa.

Mateusz Morawiecki: Zachód jest już zmęczony wojną

W środę w Kwadransie Politycznym w TVP 1 premier podkreślił, że Rosja "jest cierpliwa, patrzy w dłuższej perspektywie, stara się zaciskać kleszcze wokół Ukrainy, a Zachód jest już zmęczony, chciałby żyć w normalnym świecie". - Ale jak Rosja zwycięży to czy będzie to normalne życie? Wątpię i takie pytania tu stawiam - dodał Morawiecki.

Polski premier podkreślił, że w obecnej sytuacji geopolitycznej najważniejsze jest bezpieczeństwo.

- Po pierwsze bezpieczeństwo, bo bez bezpieczeństwa trudno mówić o normalnym rozwoju gospodarki, a więc wojna na Ukrainie. Po drugie dostawy energii, energia atomowa,odnawialne źródła energii i wreszcie sprawiedliwa przebudowa świata.

Premier: Polska najprawdopodobniej uniknie recesji

Polityk przyznał, że w kuluarach szczytu w Davos jest pytany, "jak to możliwe, że bez jakiegoś zasadniczego zwiększenia deficytu, albo w ogóle bez zwiększenia deficytu, wy, Polacy, potrafiliście wygospodarować w budżecie 4 pkt. procentowe na wzmocnienie armii".

Morawiecki w odpowiedzi na pytanie na recepty na obecny kryzys, stwierdził że Polska najprawdopodobniej uniknie recesji i będzie miała wzrost gospodarczy. Jego zdaniem "główne europejskie gospodarki mogą zaliczyć twardsze lądowanie".

Morawiecki w wywiadzie dla TVP 1 podkreślił, że bardzo wiele krajów wpadnie w recesję. "Tutaj wiele dyskutujemy na temat charakteru tego kryzysu makroekonomicznego. To, że kryzys jest, że on się niestety raczej rozwija, niż cofa, jest tutaj rzeczą oczywistą i dla ekonomistów, i dla przywódców politycznych" - powiedział.

Premier dopytywany, jaka jest zatem recepta na uniknięcie recesji, odparł, że potrzeba inwestycji. "Jak najwięcej inwestycji, w tym inwestycji publicznych, ponieważ one wchodzą w miejsce brakujących - niestety, ubolewam nad tym - inwestycji prywatnych" - zaznaczył Morawiecki.

W jego ocenie zmniejszenie polityki społecznej oznaczałoby, że ludzie mieliby mniej pieniędzy na konsumpcję. "Trudniej byłoby zamortyzować ten kryzys gospodarczy, w którym jesteśmy" - dodał.

Morawiecki odniósł się do sporów z opozycją dotyczących wizji polityki społecznej. - Nasi przeciwnicy mówili: zawiesić 13, 14 emerytury, mówili: cofnąć 500 plus, czyli zmniejszyć politykę społeczną. To by oznaczało, że ludzie mają mniej pieniędzy na konsumpcję, więc trudniej byłoby zamortyzować kryzys gospodarczy, w którym jesteśmy - podkreślił. Morawiecki dodał, że dzięki obniżkom cen surowców jest szansa, iż od marca, od kwietnia, inflacja będzie w trendzie spadającym.

Morawiecki: Jestem zwolennikiem atomu

Polityk w kwestii bezpieczeństwa energetycznego dodał, że jest gorącym zwolennikiem atomu i odnawialnych źródeł energii. - To jest najlepszy miks dla Polski - zwrócił uwagę.

Jeśli chodzi o trzecią lokalizację, to wybór technologii nie został jeszcze dokonany. W najbliższych kilku miesiącach będziemy dokonywać przeglądu - powiedział premier Morawiecki, pytany o budowę elektrowni jądrowych w Polsce.