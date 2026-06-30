Morawiecki podjął decyzję, chodzi o ukraiński order. "Zrobię to za nich"

W skrócie Mateusz Morawiecki ogłosił, że przekazuje ukraiński Order Księcia Jarosława Mądrego do Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie jako gest pamięci o zamordowanych Polakach.

Order ten został przyznany Morawieckiemu i Jarosławowi Kaczyńskiemu przez Wołodymyra Zełenskiego w 2022 roku, a decyzję o oddaniu odznaczenia wcześniej podjął także prezes PiS.

Kryzys w relacjach polsko-ukraińskich nasilił się po decyzjach dotyczących odznaczeń państwowych, które były reakcją na nadanie jednej z ukraińskich jednostek imienia 'Bohaterów UPA' oraz odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego przez polskiego prezydenta.

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"Oddaję Order Księcia Jarosława Mądrego do Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie" - zadeklarował były premier.

Morawiecki podjął decyzję ws. orderu. "Zrobię to za nich"

"Niech to odznaczenie stanie się tam symbolem pamięci o dziesiątkach tysięcy niewinnych Polaków bestialsko zamordowanych podczas Rzezi Wołyńskiej. Skoro skorumpowana elita ukraińska nie potrafi, zrobię to za nich" - dodał Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Morawiecki argumentował swoją decyzję tym, aby "każdy kto będzie odwiedzał to muzeum z polskich i zagranicznych gości dodatkowo miał jeszcze ten element, ten dodatkowy aspekt, ten asumpt do zastanowienia się, czym była ta przeokrutna, makabryczna zbrodnia wołyńska".

Order został przyznany Morawieckiemu i Jarosławowi Kaczyńskiemu przez Wołodymyra Zełenskiego w czerwcu 2022 roku w Kijowie. Prezes PiS kilka dni wcześniej poinformował, że zwróci przyznane mu odznaczenie.

- To będzie wyraz mojego stosunku do elit ukraińskich i to będzie akt lojalności wobec prezydenta Karola Nawrockiego, bo takie akty są dzisiaj potrzebne - argumentował lider Prawa i Sprawiedliwości.

Order Księcia Jarosława Mądrego to wysokie państwowe odznaczenie Ukrainy, które jest nadawane obywatelom Ukrainy i cudzoziemcom za wybitne zasługi na rzecz państwa ukraińskiego, w tym za umacnianie jego pozycji międzynarodowej.

Kryzys na linii Polska-Ukraina. Obie strony zwracają odznaczenia

Napięcia pomiędzy Polską a Ukrainą rozpoczęły się od decyzji Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek wojskowych imię "Bohaterów UPA". Ruch ukraińskiego prezydenta został skrytykowany przez polskie władze, a prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

W reakcji na decyzję polskiego prezydenta swoich orderów zrzekli się także czołowi ukraińscy politycy, wśród nich szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Przyznane przez Polskę ordery odesłali także byli prezydenci Leonid Kuczma, Petro Poroszenko i Wiktor Juszczenko.

Kilka dni po decyzji ws. odebrania orderu prezydent Zełenski i minister Sybiha poinformowali, że nie wezmą udziału w Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy, która odbyła się w Gdańsku. Ukraińska delegacja była reprezentowana przez premier Julię Swyrydenko.

O zwrocie odznaczenia po stronie polskiej oprócz Kaczyńskiego i Morawieckiego poinformował także wicemarszałek Senatu Michał Kamiński.

"Trudno zrozumieć, dlaczego Ukraina nadal odnajduje bohaterów narodowych w środowiskach odpowiedzialnych za jedną z najtragiczniejszych kart w historii stosunków polsko-ukraińskich. Trudniej jeszcze zrozumieć, dlaczego w XXI wieku osoby związane z tymi zbrodniami bywają przedstawiane jako wzorce patriotyzmu dla kolejnych pokoleń Ukraińców" - argumentował Kamiński.

Morawiecki atakuje Tuska. "Gdzie jest reakcja?"

Mateusz Morawiecki we wtorek skrytykował również premiera Donalda Tuska, zarzucając szefowi rządu bierność po niedawnych deklaracjach Zełenskiego. Prezydent Ukrainy wniósł do parlamentu projekt ustawy o ukraińskim Panteonie Narodowym.

- Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować - oświadczył podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy.

- Zełenski swoją skandaliczną decyzją otwiera front sporu z Polską. Chce upamiętniać zbrodniarzy z UPA. Front z ruskimi chyba już mu nie wystarczy i szuka innych zaczepek. Pytam się: Gdzie jest reakcja Donalda Tuska? - mówił w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Morawiecki.

- Polscy patrioci na czele z prezydentem Karolem Nawrockim bronią narodowej pamięci, a rząd chowa głowę w piasek i pomaga Kijowowi przekraczać kolejne granice. Polska mówi: Dość. Bez prawdy o Wołyniu, bez ekshumacji i bez końca kultu Bandery nie ma zgody na dalsze negocjacje Ukrainy z Unią Europejską - dodał.

Historyczny spór pomiędzy Polską a Ukrainą związany jest z oceną działalności Ukraińskiej Powstańczej Armii. Według polskich historyków, w lipcu 1943 r. oddziały UPA przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni określanej w Polsce jako ludobójstwo wołyńskie. Za sprawców uznawani są członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Stepana Bandery oraz podporządkowanej jej UPA. Szacuje się, że z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ok. 100 tysięcy Polaków.

Polska uznaje zbrodnie popełnione na ludności polskiej za ludobójstwo, natomiast wielu ukraińskich historyków i polityków interpretuje je jako element szerszego konfliktu polsko-ukraińskiego, za który odpowiedzialność ponosiły obie strony. Jednocześnie w ukraińskiej pamięci historycznej OUN i UPA są często przedstawiane jako formacje, które mają swoje zasługi jako ruch oporu przeciwko Związkowi Radzieckiemu i symbole walki o niepodległość.





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