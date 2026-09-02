Morawiecki odkrył karty. Wskazał kandydata Rozwoju Plus na wicemarszałka

W skrócie Mateusz Morawiecki poinformował, że Rozwój Plus zaproponuje Marcina Horałę jako kandydata na wicemarszałka Sejmu.

Morawiecki zapowiedział poparcie dla kandydata PiS Marcina Ociepy, ale podkreślił, że priorytetem będzie kandydat ich własnego klubu, jeśli do obsadzenia pozostanie tylko jedno miejsce.

Obecnie w Prezydium Sejmu jest jedno wolne miejsce, a decyzja o uzupełnieniu składu - według wcześniejszych zapowiedzi - ma zapaść na jednym z wrześniowych posiedzeń.

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- W Prezydium Sejmu rządzi obecna koalicja. Mam nadzieję, że zgodzą się z tą podstawową zasadą obyczaju parlamentarnego, aby każdy klub miał swojego marszałka - powiedział Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Woli Władysławowskiej.

Marcin Horała kandydatem Rozwoju Plus na wicemarszałka Sejmu

Morawiecki podkreślił, że Rozwój Plus zgłosi na wicemarszałka Sejmu posła Marcina Horałę. Obecnie w Prezydium Sejmu pozostaje jedno wolne miejsce - klub byłego premiera chciałby jednak rozszerzenia go o kolejne.

Dopytywany, czy Rozwój Plus poprze kandydata PiS Marcina Ociepę, Morawiecki potwierdził, ale z zastrzeżeniem, że jeśli pozostanie tylko jeden wakat, naturalnie opowiedzą się po stronie własnego reprezentanta.

- Będziemy zgłaszać pana Marcina Horałę. Może stać się tak, że nikt nie zostanie powołany, albo może ktoś z klubu Centrum... Dobry obyczaj parlamentarny mówi o tym, żeby każdy klub miał swojego przedstawiciela - powtórzył Morawiecki.

Mateusz Morawiecki za rozszerzeniem Prezydium Sejmu

Przed kilkoma dniami Morawiecki zapowiadał, że sprzymierzeni z nim posłowie będą wnioskować o rozszerzenie Prezydium Sejmu o dwa miejsca - dla Rozwoju Plus i klubu Centrum.

Liczbę wicemarszałków - zgodnie z regulaminem - Sejm ustala w drodze uchwały. W uchwale z 2023 r. Sejm ustalił obecną liczbę wicemarszałków na sześciu.

Kandydata na wicemarszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów. Jest on wybierany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

PiS chce mieć wicemarszałka. Wystawia Marcina Ociepę

Jedno miejsce w Prezydium Sejmu pozostaje nieobsadzone, ponieważ w 2023 roku koalicja rządząca nie zgodziła się na kandydaturę Elżbiety Witek, a PiS postanowiło nie zgłaszać innego kandydata.

Końcem lipca przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak poinformował, że klub złoży wniosek o uzupełnienie Prezydium o swojego przedstawiciela. - Naszym kandydatem jest minister Marcin Ociepa - przekazał.

Kwestia uzupełnienia Prezydium ma zostać poruszona na jednym z wrześniowych posiedzeń Sejmu.



