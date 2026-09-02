Morawiecki odkrył karty. Wskazał kandydata Rozwoju Plus na wicemarszałka

Patryk Idziak

Patryk Idziak

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Rozwój Plus zgłosi kandydaturę Marcina Horały na wicemarszałka Sejmu - poinformował Mateusz Morawiecki. Dodał, że jego formacja poprze również kandydata PiS Marcina Ociepę, ponieważ - jak stwierdził - każdy klub powinien mieć przedstawiciela w Prezydium Sejmu. Obecnie w gremium nieobsadzone pozostaje jedno miejsce.

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Mateusz Morawiecki w okularach i białej koszuli, trzyma mikrofon i gestykuluje, w tle flaga Polski i zieleń
Mateusz MorawieckiAndrzej IwańczukReporter

W skrócie

  • Mateusz Morawiecki poinformował, że Rozwój Plus zaproponuje Marcina Horałę jako kandydata na wicemarszałka Sejmu.
  • Morawiecki zapowiedział poparcie dla kandydata PiS Marcina Ociepy, ale podkreślił, że priorytetem będzie kandydat ich własnego klubu, jeśli do obsadzenia pozostanie tylko jedno miejsce.
  • Obecnie w Prezydium Sejmu jest jedno wolne miejsce, a decyzja o uzupełnieniu składu - według wcześniejszych zapowiedzi - ma zapaść na jednym z wrześniowych posiedzeń.
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- W Prezydium Sejmu rządzi obecna koalicja. Mam nadzieję, że zgodzą się z tą podstawową zasadą obyczaju parlamentarnego, aby każdy klub miał swojego marszałka - powiedział Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Woli Władysławowskiej.

Marcin Horała kandydatem Rozwoju Plus na wicemarszałka Sejmu

Morawiecki podkreślił, że Rozwój Plus zgłosi na wicemarszałka Sejmu posła Marcina Horałę. Obecnie w Prezydium Sejmu pozostaje jedno wolne miejsce - klub byłego premiera chciałby jednak rozszerzenia go o kolejne.

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Dopytywany, czy Rozwój Plus poprze kandydata PiS Marcina Ociepę, Morawiecki potwierdził, ale z zastrzeżeniem, że jeśli pozostanie tylko jeden wakat, naturalnie opowiedzą się po stronie własnego reprezentanta.

- Będziemy zgłaszać pana Marcina Horałę. Może stać się tak, że nikt nie zostanie powołany, albo może ktoś z klubu Centrum... Dobry obyczaj parlamentarny mówi o tym, żeby każdy klub miał swojego przedstawiciela - powtórzył Morawiecki.

Mateusz Morawiecki za rozszerzeniem Prezydium Sejmu

Przed kilkoma dniami Morawiecki zapowiadał, że sprzymierzeni z nim posłowie będą wnioskować o rozszerzenie Prezydium Sejmu o dwa miejsca - dla Rozwoju Plus i klubu Centrum.

Liczbę wicemarszałków - zgodnie z regulaminem - Sejm ustala w drodze uchwały. W uchwale z 2023 r. Sejm ustalił obecną liczbę wicemarszałków na sześciu.

Kandydata na wicemarszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów. Jest on wybierany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

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PiS chce mieć wicemarszałka. Wystawia Marcina Ociepę

Jedno miejsce w Prezydium Sejmu pozostaje nieobsadzone, ponieważ w 2023 roku koalicja rządząca nie zgodziła się na kandydaturę Elżbiety Witek, a PiS postanowiło nie zgłaszać innego kandydata.

Końcem lipca przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak poinformował, że klub złoży wniosek o uzupełnienie Prezydium o swojego przedstawiciela. - Naszym kandydatem jest minister Marcin Ociepa - przekazał.

Kwestia uzupełnienia Prezydium ma zostać poruszona na jednym z wrześniowych posiedzeń Sejmu.

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