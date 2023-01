Morawiecki o tzw. nurkach z Hiszpanii: Zleciłem bardzo gruntowny raport

Oprac.: Marta Stępień Polska

- Mogą to być osoby niebezpieczne, ale może się okazać, że to, co zadeklarowali jest prawdą - powiedział na konferencji prasowej w Toruniu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odniósł się do sprawy tzw. nurków z Hiszpanii. Chodzi o trzy osoby, które w nocy z soboty na niedzielę nurkowały w Zatoce Gdańskiej. W związku z awarią silnika ich łodzi, poprosiły polskie służby o pomoc. - Zleciłem bardzo gruntowny raport tej sprawy - powiedział Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki zlecił raport w sprawie tzw. nurków z Hiszpanii / MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA / Polsat News