Morawiecki nie wyklucza debaty z Tuskiem. Jest odpowiedź z PO

Oprac.: Wiktor Kazanecki Polska

- Jeśli trzeba będzie, to stanę do debaty z liderem PO Donaldem Tuskiem - zadeklarował premier Mateusz Morawiecki w środowym "Super Expressie". Platforma jest zainteresowana debatą, ale Tuska z Jarosławem Kaczyńskim. - Morawiecki nie ma do powiedzenia nic w kwestii rządzenia krajem - skomentował poseł PO Cezary Grabarczyk.

Zdjęcie Donald Tusk i Mateusz Morawiecki / Piotr Molecki, Wojciech Okulsnik / East News