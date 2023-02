- Historia ludzkiej cywilizacji to historia prób uporania się ze świadomością naszej ułomności. Religia, nasze tradycje, rodzina, przyjaciele, to zawsze były sposoby na to, aby radzić sobie w świecie pełnym niebezpieczeństw - zaznaczył premier.

"Pokora i prawda mogą zbudować lepszy świat"

Wskazał, że tak mogli żyć ludzie, zanim technologia pozwoliła zapanować nad światem. - Ale czy ostatni rok nie udowodnił, że nawet najlepsza technologia nie uchroni nas przed wirusami, nie chroni nas przed chorymi ambicjami tyranów, co widzimy dziś na przykładzie barbarzyńskiej inwazji Rosji na Ukrainę? - pytał.

- Mam nadzieję i mam przekonanie, że postępy wiedzy w XXI w. będą równolegle pomagały nam w rozwoju i czyniły nas bardziej pokornymi wobec świata - podkreślił szef polskiego rządu.

Swoje wystąpienie zakończył podkreśleniem, że tylko połączenie dwóch cech - "pokory i pragnienia poszukiwania prawdy - pomoże zbudować wspólnie lepszy świat".