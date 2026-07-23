W skrócie Blisko jedna trzecia Polaków uważa, że utworzenie partii przez Mateusza Morawieckiego zaszkodziłoby prawicy, według sondażu SW Research dla Onetu.

30,8 proc. respondentów twierdzi, że taki ruch pogorszyłby sytuację prawicy, a 28,5 proc. sądzi, że nie miałby on większego wpływu.

W Prawie i Sprawiedliwości trwa spór związany z przynależnością do nowych stowarzyszeń, a Jarosław Kaczyński wyznaczył termin na podjęcie decyzji przez posłów partii.

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"Jak twoim zdaniem utworzenie nowej partii politycznej przez Mateusza Morawieckiego wpłynęłoby na sytuację prawicy w Polsce?" - brzmiało pytanie zadane ankietowanym w sondażu SW Research dla Onetu.

30,8 proc. respondentów oceniło, że pogorszyłoby to sytuację prawicy. Odmiennego zdania jest 16,3 proc., które uważa, że taki ruch poprawiłby sytuację.

28,5 proc. ankietowanych stwierdziło natomiast, że utworzenie nowej partii politycznej przez byłego premiera nie miałoby większego wpływu na sytuację prawicowych partii w Polsce. Zdania w tej kwestii nie ma z kolei 24,3 proc.

Sondaż. Utworzenie partii przez Morawieckiego a wpływ na prawicę. Polacy ocenili

Z najnowszego sondażu wynika również, że 29,8 proc. ankietowanych kobiet jest zdania, iż taki ruch Mateusza Morawieckiego pogorszyłby sytuację prawicy. 13 proc. jest odmiennego zdania. Odpowiedzi "nie miałoby większego wpływu" oraz "nie wiem/trudno powiedzieć" są bardzo podobne - tak uważa 28,4 proc. i 28,7 proc.

W przypadku mężczyzn przeważała odpowiedź, że pogorszyłoby to sytuację (31,9 proc.). Przeciwnego zdania jest 19,8 proc. 28,6 proc. oceniło, że utworzenie partii przez Morawieckiego nie miałoby większego wpływu, a 19,7 proc. nie ma zdania.

O pogorszeniu sytuacji prawicy najbardziej przekonani są ankietowani powyżej 50. roku życia - takiego zdania jest 35,3 proc. Natomiast 27,4 proc. uważa, że powstanie nowej partii nie miałoby większego wpływu. 15,7 proc. jest zdania, że taki ruch poprawiłby sytuację, a 21,6 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany 21 lipca 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 803 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Partia albo stowarzyszenie. Ostatnie godziny na decyzję w PiS

O północy mija termin ultimatum, jakie wyznaczył politykom przynależnym do Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Posłowie ugrupowania muszą wybrać albo członkostwo w PiS, albo dołączenie do stowarzyszeń.

Powodem wewnętrznych tarć w partii jest m.in. stowarzyszenie "Rozwój Plus" byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz inicjatywa "Po pierwsze Polska" Jacka Sasina.

"W naszej partii są niestety tacy, którzy tę partię rozbijają, i są tacy, którzy dążą do tego, by nasze środowisko trwało i umacniało się. Trzeba jednak wciąż wierzyć, że istnieje możliwość porozumienia (...)." - brzmiała część wpisu prezesa PiS, w którym apelował o chwilę oddechu".

Z kolei Morawiecki podtrzymuje, że nie zamierza odchodzić z Prawa i Sprawiedliwości, jednocześnie zapowiadał niedawno, iż nie chce porzucić też swojego stowarzyszenia.





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