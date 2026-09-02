Morawiecki kontra broń, jaką sam stosował. PiS szykuje całą maszynę

Piotr Witwicki
Marcin Fijołek

Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

Jeśli wicemarszałkiem Sejmu zostanie nie kandydat PiS, lecz ten wytypowany przez Rozwój Plus, formacja Jarosława Kaczyńskiego nie odpuści. Jak słyszymy w nowym "Politycznym WF-ie", Mateusz Morawiecki padłby ofiarą tej samej propagandy, której przez lata sam używał. W obozie rządowym nie brakuje pokus, by pomóc w rozpętaniu awantury na prawicy.

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Mężczyzna w garniturze i okularach przemawia do mikrofonu, unosi ręce, w tle dwie biało-czerwone flagi.
Rozwój Plus chciałby zdobyć fotel wicemarszałka Sejmu. Problem w tym, że PiS takżeMarysia ZawadaReporter

Także w polityce rozwody bywają burzliwe. "Rozłamowcy" z Rozwoju Plus przez długie tygodnie negocjowali, gdzie po wakacjach usiądą w sejmowych ławach - bo przecież nie mogłaby zdarzyć się sytuacja, w której Mateusz Morawiecki znalazłby się tuż obok Jarosława Kaczyńskiego.

W centrum zainteresowania, poza przejęciem parlamentarnych gabinetów i części pieniędzy dotąd przysługujących PiS, znalazł się nawet... ekspres do kawy. Ponieważ nie do końca było wiadomo, czy sprzęt powinien pozostać przy starym właścicielu, a może trafić w ręce nowego.

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Marcin Fijołek
Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

Poważniejsza rozgrywka toczy się jednak wokół stanowiska wicemarszałka Sejmu. Od początku kadencji jest jeden wakat, ponieważ PiS - po tym, jak parlamentarna większość nie zgodziła się na kandydaturę Elżbiety Witek - nie wytypowało nikogo innego. Teraz jednak zmieniło zdanie, bo chrapkę na tę funkcję mają również ludzie Morawieckiego.

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PiS kontra Rozwój Plus. Szykuje się scysja o wicemarszałka

- PiS ma podejście takie: "Zgłaszamy Marcina Ociepę, to nasz jedyny kandydat. Jak go nie przyjmiecie to zobaczycie po kolejnych wyborach do Sejmu, gdy będziemy rządzić - nie damy wam niczego, ani wicemarszałka, ani wiceszefa komisji. Będziecie bez stanowisk, możliwości, sejmowych limuzyn. Będziecie zmarginalizowani" - opisał Marcin Fijołek strategię partii Kaczyńskiego.

Jak dodał w "Politycznym WF-ie", PiS nie poprze także Marcina Horały, wystawionego przez Rozwój Plus. Otoczenie Morawieckiego strategię ma jednak inną. - Chcą zagłosować i za Ociepą, i za Horałą. W takiej logice to koalicja rządowa z Donaldem Tuskiem i Włodzimierzem Czarzastym będzie decydować, kto z nich obejmie fotel wicemarszałka - kontynuował Marcin Fijołek.

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"Polityczny WF": Afera Zondacrypto. Problem prawicy czy rządu? INTERIA.PL

Dziennikarz Polsat News dowiedział się od kilku osób z obozu rządzącego, iż jest duża pokusa, aby "kupić popcorn, odpalić 'Sejmflix' i zobaczyć, jak się naparzają" PiS z Rozwojem Plus. - Jeśli parlamentarna większość wskaże nie Ociepę, lecz Horałę, to cała narracyjna maszyna PiS-u jest przygotowana - wskazał w nowym odcinku podcastu Interii.

PiS zechce udowodnić, że Morawiecki "gra w orkiestrze Tuska"

W jaki sposób ugrupowanie, z którego wystąpiło otoczenie Morawieckiego, mogłoby teraz uderzyć w "rozłamowców"? - Pokazywaliby, jak to Morawiecki dogadał się z Tuskiem, jak "odpowiednik reglamentowanych opozycjonistów" wspiera "koalicję 13 grudnia", a nie "twardych z PiS-u" - wyliczył Marcin Fijołek.

Jak słyszymy w podcaście Interii, lider Rozwoju Plus będzie musiał liczyć się z atakami pod hasłem "Grasz w orkiestrze Tuska" przy każdym możliwym temacie.

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Piotr Witwicki
Marcin Fijołek
Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

- Morawiecki powinien się odwinąć i też mówić, że gdy PiS przykładowo jest przeciwne komisji śledczej w sprawie afery Zondacrpyto, to "Kaczyński gra w orkiestrze Tuska". Byłoby to równie mądre. Dzisiaj Morawiecki musi mierzyć się z propagandą, którą sam stosował - uzupełnił Piotr Witwicki, redaktor naczelny Interii.

Przykładów, że takie działania politycy PiS podejmują już teraz, daleko szukać nie trzeba. "Tragiczna małość i małostkowa zemsta. Mateusz Morawiecki, po zabiegach i kontaktach z komunistą Włodzimierzem Czarzastym (sic!), doprowadził do odebrania Zbigniewowi Ziobrze miejsca w pierwszym rzędzie Sejmu (...). Zostało przejęte przez 'rozwój plus'" - grzmi w środę na platformie X poseł Dariusz Matecki (pisownia oryginalna).

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