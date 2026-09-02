Także w polityce rozwody bywają burzliwe. "Rozłamowcy" z Rozwoju Plus przez długie tygodnie negocjowali, gdzie po wakacjach usiądą w sejmowych ławach - bo przecież nie mogłaby zdarzyć się sytuacja, w której Mateusz Morawiecki znalazłby się tuż obok Jarosława Kaczyńskiego.

W centrum zainteresowania, poza przejęciem parlamentarnych gabinetów i części pieniędzy dotąd przysługujących PiS, znalazł się nawet... ekspres do kawy. Ponieważ nie do końca było wiadomo, czy sprzęt powinien pozostać przy starym właścicielu, a może trafić w ręce nowego.

Poważniejsza rozgrywka toczy się jednak wokół stanowiska wicemarszałka Sejmu. Od początku kadencji jest jeden wakat, ponieważ PiS - po tym, jak parlamentarna większość nie zgodziła się na kandydaturę Elżbiety Witek - nie wytypowało nikogo innego. Teraz jednak zmieniło zdanie, bo chrapkę na tę funkcję mają również ludzie Morawieckiego.

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PiS kontra Rozwój Plus. Szykuje się scysja o wicemarszałka

- PiS ma podejście takie: "Zgłaszamy Marcina Ociepę, to nasz jedyny kandydat. Jak go nie przyjmiecie to zobaczycie po kolejnych wyborach do Sejmu, gdy będziemy rządzić - nie damy wam niczego, ani wicemarszałka, ani wiceszefa komisji. Będziecie bez stanowisk, możliwości, sejmowych limuzyn. Będziecie zmarginalizowani" - opisał Marcin Fijołek strategię partii Kaczyńskiego.

Jak dodał w "Politycznym WF-ie", PiS nie poprze także Marcina Horały, wystawionego przez Rozwój Plus. Otoczenie Morawieckiego strategię ma jednak inną. - Chcą zagłosować i za Ociepą, i za Horałą. W takiej logice to koalicja rządowa z Donaldem Tuskiem i Włodzimierzem Czarzastym będzie decydować, kto z nich obejmie fotel wicemarszałka - kontynuował Marcin Fijołek.

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"Polityczny WF": Afera Zondacrypto. Problem prawicy czy rządu? INTERIA.PL

Dziennikarz Polsat News dowiedział się od kilku osób z obozu rządzącego, iż jest duża pokusa, aby "kupić popcorn, odpalić 'Sejmflix' i zobaczyć, jak się naparzają" PiS z Rozwojem Plus. - Jeśli parlamentarna większość wskaże nie Ociepę, lecz Horałę, to cała narracyjna maszyna PiS-u jest przygotowana - wskazał w nowym odcinku podcastu Interii.

PiS zechce udowodnić, że Morawiecki "gra w orkiestrze Tuska"

W jaki sposób ugrupowanie, z którego wystąpiło otoczenie Morawieckiego, mogłoby teraz uderzyć w "rozłamowców"? - Pokazywaliby, jak to Morawiecki dogadał się z Tuskiem, jak "odpowiednik reglamentowanych opozycjonistów" wspiera "koalicję 13 grudnia", a nie "twardych z PiS-u" - wyliczył Marcin Fijołek.

Jak słyszymy w podcaście Interii, lider Rozwoju Plus będzie musiał liczyć się z atakami pod hasłem "Grasz w orkiestrze Tuska" przy każdym możliwym temacie.

- Morawiecki powinien się odwinąć i też mówić, że gdy PiS przykładowo jest przeciwne komisji śledczej w sprawie afery Zondacrpyto, to "Kaczyński gra w orkiestrze Tuska". Byłoby to równie mądre. Dzisiaj Morawiecki musi mierzyć się z propagandą, którą sam stosował - uzupełnił Piotr Witwicki, redaktor naczelny Interii.

Przykładów, że takie działania politycy PiS podejmują już teraz, daleko szukać nie trzeba. "Tragiczna małość i małostkowa zemsta. Mateusz Morawiecki, po zabiegach i kontaktach z komunistą Włodzimierzem Czarzastym (sic!), doprowadził do odebrania Zbigniewowi Ziobrze miejsca w pierwszym rzędzie Sejmu (...). Zostało przejęte przez 'rozwój plus'" - grzmi w środę na platformie X poseł Dariusz Matecki (pisownia oryginalna).



