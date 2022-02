Morawiecki: Facebook nie zastąpi dzieciom przyjaciół

- "Laboratoria przyszłości" to projekt, gdzie każdy uczeń ma mieć dostęp do pewnego zestawu technologii. Technik, które mają być interesującymi. Każde nowe dziecko, młody człowiek, to nieoszlifowany diament. To wsparcie to właśnie "Laboratorium przyszłości" - mówił premier.

Premier zachęcił też dyrektorów szkół, do skorzystania z programu. - Jest to całościoparcia dla umysłu oraz ducha - powiedział.

Głos zabrał też minister Czarnek. - Ostatnie dwa lata były bardzo trudne dla szkół. To przez pandemię koronawirusa. Ten program, "laboratorium przyszłości", to odpowiedź właśnie na ten kryzys - zaznaczył Jak dodał, przez ostatnie dwa lata polski rząd na informatyzację szkół przeznaczył ponad dwa miliardy złotych.





Morawiecki: Czechy wycofały swoją skargę do TSUE

Premier był pytany też o krytykę projektu prezydenta ws. SN przez Solidarną Polskę oraz o kwestię Turowa. - Zacznę od tej drugiej kwestii. Mogę potwierdzić, że przesłaliśmy Czechom przelew na 45 mln euro. W ślad za tym strona Czeska wycofała swoją skargę do TSUE - powiedział Morawiecki.



Odpowiadając na pierwsze z pytań przyznał, że nie zapoznał się jeszcze z zapisami prezydenckiego projektu ws. SN.



Kiedy wróci nauka stacjonarna?

Minister edukacji został zapytany czy jest szansa na to, że uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej jeszcze przed końcem lutego.

- To drugi dzień, kiedy mamy do czynienia ze spadkiem zakażeń tydzień do tygodnia - Czarnek odniósł się do danych z piątkowego raportu Ministerstwa Zdrowia. - Jeśli ten trend się utrzyma to przynajmniej do tych pięciu województw, które skończyły ferie w styczniu, ale także do tych województw, które miały ferie na przełomie stycznia i lutego rodzi się szansa na szybszy powrót do szkół - zapowiedział.

- Kiedy i jak, o tym będziemy jeszcze informować, bo to zależy od tego jak pandemia będzie się rozwijać, albo - na szczęście - "zwijać" w przyszłym tygodniu. Na razie mamy pozytywne trendy - podkreślił.



Porozumienie ws. kopalni Turów

W czwartek Mateusz Morawiecki podpisał ze swoim czeskim odpowiednikiem Petrem Fialą porozumienia ws. kopalni Turów. W ramach umowy Polska przelała stronie czeskiej 45 mln euro, a po otrzymaniu pieniędzy nasi sąsiedzi wycofają skargę z TSUE, o czym zapewniała w piątek rano minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.



"Lex Czarnek" budzi kontrowersje

Nowelizacja prawa oświatowego zwiększająca uprawnienia kuratorów, powszechnie nazywana "lex Czarnek", została przyjęta przez Sejm w czwartek, 13 stycznia. Zdaniem ministra edukacji Przemysława Czarnka nowe przepisy mają dać rodzicom możliwość kontroli nad tym czego organizacje pozarządowe uczą w szkołach

Minister w poniedziałek spotkał się w tej sprawie z prezydentem Andrzejem Dudą. - Ponaddwugodzinne rozmowy, rzeczywiście merytoryczne, służyły temu, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości zarówno pana prezydenta, jak i pani prezydentowej, jak i pana prof. Waśko, który był przy tej rozmowie, czy pana ministra Szrota. Myślę, że na te wszystkie pytania odpowiedzieliśmy tak, że te wątpliwości są rozwiane - ocenił minister edukacji.



Niektórzy nauczyciele zagrozili odejściem ze szkół jeżeli nowe zasady wejdą w życie.



Laboratorium Przyszłości

Zespół Szkół Nowej Sarzynie otrzymał od MEiN dofinansowanie z programu "Laboratoria Przyszłości". Za te środków zostały kupione m.in. drukarki 3D, nowoczesny sprzęt nagłaśniający czy mikroporty.