Morawiecki dogadał się z księżmi. Specjalna dyspensa, "można korzystać"

W piątek w Warszawie rozpocznie się wydarzenie "Rozwój Plus Wy", czyli zapowiadane od tygodni spotkanie stowarzyszenia Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego z sympatykami jego inicjatywy. Akcja ta była określana jako "grill Morawieckiego".

Organizatorzy z kolei reklamują spotkanie jako "dzień inspirujących rozmów, wartościowych spotkań i konkretnych pomysłów na rozwój" oraz "przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą rozmawiać o przyszłości Polski, wymieniać doświadczenia i wspólnie tworzyć rozwiązania dla nowoczesnego państwa". Wydarzenie potrwa do północy.

"Grill Morawieckiego". Księża udzielili dyspensy

W przeddzień imprezy stowarzyszenie byłego premiera opublikowało komunikat w mediach społecznościowych. Informacja jest istotna dla uczestników, którzy - ze względu na piątkową praktykę w Kościele katolickim - zwykle powstrzymują się wtedy od posiłków mięsnych.

"Dla osób wierzących mamy ważną informację: na czas wydarzenia została udzielona dyspensa od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Można z niej skorzystać po spełnieniu zwyczajnych warunków, takich jak odmówienie krótkiej modlitwy w intencji Ojca Świętego" - poinformowano.

"Wiemy, że jutro spotkają się osoby o różnych przekonaniach i wrażliwości, dlatego zależy nam na tym, aby każdy czuł się komfortowo" - dodano.

"Rozwój Plus Wy". Będą Kasparow i Rokita

W Kościele katolickim dyspensy od piątkowej wstrzemięźliwości może udzielić przede wszystkim biskup diecezjalny wiernym przebywającym na terenie diecezji. W określonych sytuacjach może to zrobić również proboszcz - wobec swoich parafian albo osób przebywających na terenie parafii.

Jak zapowiadają organizatorzy, na uczestników wydarzenia czeka ponad 20 debat i paneli z udziałem ponad 50 prelegentów i gości specjalnych, wśród nich m.in. Garri Kasparow (rosyjski polityk opozycyjny, jeden z najwybitniejszych szachistów w historii), Patrick Ney (brytyjski filmowiec z polskim paszportem, promotor polskiej kultury i historii), Jan Rokita (były polityk Platformy Obywatelskiej, publicysta).

Rozłam w PiS. Morawiecki z nowym klubem

Wydarzenie odbywa się w cieniu zawirowań politycznych wokół stowarzyszenia Rozwój Plus. Tydzień temu upłynął termin ultimatum, jakie kierownictwo PiS postawiło swoim parlamentarzystom na złożenie deklaracji - pod groźbą wykluczenia z partii - o nieprzynależeniu do stowarzyszeń prowadzących działalność "o charakterze politycznym".

W ub. piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że grupa polityków partii zrezygnowała z członkostwa w niej, wiedząc, z czym wiąże się niepodpisanie. Politycy związani z Rozwój Plus podkreślali wtedy, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a oświadczenie nie dotyczyło przynależności do partii. Morawiecki i jego stronnicy twierdzili, że to "intryganci" chcą "wypchnąć" ich z PiS.

We wtorek Komitet Polityczny PiS nie zakomunikował wykluczenia działaczy, którzy nie złożyli prawidłowych oświadczeń, lecz skierował sprawę do indywidualnego rozpatrzenia przez rzecznika dyscypliny partyjnej Karola Karskiego. Politycy związani ze stowarzyszeniem Rozwój Plus deklarowali jednak, że zgodnie z piątkowym oświadczeniem Kaczyńskiego uważają, że nie są już w Prawie i Sprawiedliwości.

W środę politycy związani ze stowarzyszeniem zapowiedzieli utworzenie klubu w parlamencie. Sejm oficjalnie odnotował powstanie klubu parlamentarnego Rozwój Plus, liczącego 40 posłów i jednego senatora. Inicjatywę popiera też trzech eurodeputowanych należących dotąd do PiS.





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