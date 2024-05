- Chcemy wygrać wybory prezydenckie niezależnie od tego, kto będzie kandydatem z naszego obozu - zapewnił Morawiecki. - Pojedynek z panem Tuskiem oczywiście chętnie, jestem gotowy. Tylko ja coś słyszałem, że on ma chrapkę na jakąś funkcję w Brukseli, bo praca bardzo go męczy - stwierdził polityk, uderzając w lidera Koalicji Obywatelskiej .

"Chyba kolejna ucieczka ze statku nam się szykuje, tym razem kapitana " - skwitował były premier, nawiązując do startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego kilku ministrów rządzącej koalicji.

Nowa partia na prawicy? Morawiecki: Wyssane z palca spekulacje

Morawiecki zaznaczył, że w przeciwieństwie do politycznych oponentów sam nie wybiera się do Brukseli. - Nie startuję i nie rozważałem takiego scenariusza, ponieważ mam tutaj bardzo dużo pracy w Polsce - zapewnił były premier, dodając, że stara się o "powrót do władzy naszego biało-czerwonego obozu".