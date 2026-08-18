W skrócie
- Mateusz Morawiecki zaproponował stworzenie indywidualnego konta imigranta, alertu deportacyjnego oraz powołanie służby deportacyjnej jako elementy zarządzania imigracją.
- Były premier podkreślał konieczność "totalnej asymilacji" imigrantów oraz odrzucenie koncepcji wielokulturowości.
- Stowarzyszenie Rozwój Plus zadeklarowało też wsparcie dla powrotu Polaków z emigracji.
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Mateusz Morawiecki na wieczornej konferencji prasowej w Warszawie mówił, że chce, by Polska była "najbezpieczniejszym państwem na świecie". - Do tego dążymy w naszym projekcie zarządzania imigracją - zaznaczył były premier.
Dodał, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus przygotowało specjalny raport na ten temat.
Mateusz Morawiecki o imigracji. "Żadne multikulti, totalna asymilacja"
- Pakt migracyjny 1.0 obowiązywał kiedy zaczynałem być premierem. Twarda polityka premier Beaty Szydło i moja we współpracy z premierem Węgier i premierem Czech doprowadziły do całkowitego zablokowania paktu migracyjnego w czerwcu 2018 roku - wskazywał Morawiecki.
- Co się stało 10 dni po przejęciu sterów rządów przez Donalda Tuska? Otóż przyjęty został pakt migracyjny 2.0 i dzisiaj obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej - mówił polityk. Dodał, że rządzący "mogą opowiadać bajki, że nie obowiązuje nas pakt migracyjny".
- Jesteśmy na pasku Komisji Europejskiej. Nasza formacja Rozwój Plus nie zgadza się na taką politykę, na podleganie KE w dziedzinie migracji - stwierdził Morawiecki.
Polityk ogłosił, że jego stowarzyszenie przygotowało program, który pokazuje, że "ktoś, kto chce żyć w Polsce, musi przestrzegać prawa, szanować polską kulturę, poznać język polski i się z Polakami zasymilować"
- Nie żadne multikulti, jak to mówiła Angela Merkel, ale totalna, brutalna asymilacja. Nie ma żadnego multikulturalizmu, dbamy o spójność narodową, tożsamość Polaków - oświadczył Morawiecki.
Rozwój Plus z propozycją indywidualnego konta imigranta. "Wszelkie informacje"
Lider stowarzyszenia Rozwój Plus powiedział, że jego formacja ma w kwestii imigracji kilka propozycji.
- Proponujemy indywidualne konto imigranta - wszelkie informacje dotyczące legalności pobytu, wykonywania pracy, płaconych podatków, płaconych składek. Tego, czy ktoś jest, czy nie na bakier z polskim prawem - wymieniał Morawiecki.
Chcą stworzenia w Polsce służby deportacyjnej. "Ludzie ubrani w odpowiednie mundury"
Jako drugą propozycję były premier wskazał "alert deportacyjny". - Jeśli jakiś imigrant zagraża bezpieczeństwu w Polsce, to uruchamia się alert deportacyjny, to znaczy wszystkie służby są uruchomiane i rozpoczyna się natychmiastowa procedura deportacyjna - tłumaczył polityk.
- Punkt numer trzy. Proponujemy powołanie służby deportacyjnej - ludzi, którzy będą ubrani w odpowiednie mundury, służba, która będzie odpowiednio oznakowana, będzie wyraźnym znakiem dodatkowego zabezpieczenia i spokoju na polskich ulicach - wskazał Morawiecki.
Były premier mówił też o "specjalnym, potężnym programie powrotu Polaków z emigracji".
- To jest kolejna nasza wielka propozycja. Wszyscy, którzy wyjechaliście - wracajcie do Polski z waszym bagażem doświadczeń, kapitałem, który tam zebraliście. Tutaj w Polsce inwestujcie, tutaj jesteście bezpieczni. W Anglii, we Francji i w Niemczech nie jesteście już bezpieczni - stwierdził Morawiecki.
- Wiecie doskonale, co się dzieje na tamtych ulicach, że mamy do czynienia z zamkniętymi społecznościami, terroryzmem na ulicach, gangami, które grasują w biały dzień, gwałtami. Tam na ulicach zachodnich miast mamy do czynienia z zagrożeniem bezpieczeństwa Polaków. Wracajcie do naszej ojczyzny - wzywał Morawiecki.