Monika Pawłowska dołącza do klubu PiS. "Pracujemy dalej dla Polski"

"Pracujemy dalej dla Polski" - napisała Monika Pawłowska pod zdjęciem z Mariuszem Błaszczakiem, dziękując za przyjęcie do klubu PiS. Wcześniej Pawłowska zajęła miejsce w sejmowych ławach po przejęciu mandatu poselskiego Mariusza Kamińskiego. Zrobiła to wbrew woli PiS, przez co pozostawała posłanką niezrzeszoną.