Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poinformował w poniedziałek, że Polska zmienia procedury użycia uzbrojenia dla lotnictwa w przypadku zwalczania obcych statków powietrznych.

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"To wnioski Dowódcy Operacyjnego generała Ireneusza Nowaka z ostatnich tygodni. To także odpowiedź na rosnące zagrożenie ze strony Rosji, doświadczenia wojny w Ukrainie oraz pojawienie się nowych środków napadu powietrznego - przede wszystkim szybkich dronów odrzutowych i pocisków manewrujących" - przekazał.

Zmiany zasad dla pilotów. Wiceszef MON zdradza szczegóły

"Istota zmiany jest prosta: odchodzimy od sytuacji, w której warunkiem otwarcia ognia musi być identyfikacja wzrokowa - VID. Chcemy, żeby wystarczająca była tzw. identyfikacja pozytywna - PID" - napisał w serwisie X wiceszef MON.

Tomczyk podkreślił, że jest to "bardzo ważne rozróżnienie".

"'Identyfikacja pozytywna' musi wynikać z kilku informacji, które razem pozwalają z odpowiednio wysoką pewnością określić, z czym mamy do czynienia" - napisał.

Wyjaśnił następnie, że może to być "kierunek, z którego obiekt naruszył granicę, brak prawidłowej odpowiedzi IFF, korelacja tego samego celu przez różne radary, jego prędkość, wysokość, trajektoria czy parametry lotu charakterystyczne dla pocisku manewrującego albo drona".

Tomczyk zaznaczył, że procedura jest tak skomplikowana, ponieważ "jesteśmy w czasie pokoju". "W warunkach wojennych sytuacja wygląda inaczej. Obiekt zakwalifikowany jako wrogi może być zwalczany z wielu kilometrów, bez konieczności bezpośredniego potwierdzenia wzrokowego z pokładu samolotu" - napisał.

"Ale również podczas wojny nie obowiązuje zasada 'wszystko, co nie jest nasze, można zestrzelić'. Identyfikacja celu pozostaje kluczowa. W czasie pokoju jej znaczenie jest znacznie większe" - dodał wiceszef MON.

Tomczyk podkreślił też, że w polskiej przestrzeni powietrznej może znajdować się wiele obiektów, takich jak m.in. samoloty pasażerskie, awionetki czy śmigłowce, a także maszyny państw sojuszniczych. "Może dojść do awarii transpondera, utraty łączności, zakłóceń systemów nawigacji satelitarnej czy innych sytuacji awaryjnych" - napisał.

"Polski albo sojuszniczy statek powietrzny może z powodu awarii, zakłóceń łączności lub nawigacji znaleźć się w nietypowym miejscu, także w pobliżu granicy. Brak odpowiedzi IFF czy sama nietypowa trajektoria nie mogą więc automatycznie oznaczać uznania obiektu za wrogi" - wyjaśnił polityk.

Jak dodał, "suma tych danych to właśnie identyfikacja pozytywna". "Drugim elementem jest odpowiednie zarządzanie przestrzenią powietrzną. Jeżeli chcemy zrezygnować z obowiązkowej identyfikacji wzrokowej, trzeba maksymalnie ograniczyć ryzyko pomyłki. Służy temu możliwość wydzielenia strefy zakazanej dla lotnictwa i uporządkowania ruchu własnych oraz cywilnych statków powietrznych" - napisał.

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