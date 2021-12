MON zamawia drony. "Niezwykle potrzebne na dzisiejszym polu walki"

- To, co jest teraz, oceniamy jako zbyt małe zasoby, a więc skokowo powiększymy broń, która będzie stanowić wyposażenie Wojska Polskiego - zapowiedział szef MON Mariusz Błaszczak w związku z zatwierdzeniem umowy na dostawę dronów. Podkreślił, że "są one niezwykle potrzebne na dzisiejszym polu walki".

Zdjęcie Mariusz Błaszczak: Drony są potrzebne na dzisiejszym polu walki / Paweł Supernak / PAP