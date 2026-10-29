W skrócie Ministerstwo Obrony Narodowej zdementowało doniesienia medialne o brakach kadrowych wśród pilotów samolotów F-16.

Resort podkreślił, że liczba pilotów, przeszkolonych do lotów, jest znacznie wyższa niż podawano w publikacji prasowej.

MON zaapelowało o odpowiedzialność przy publikowaniu informacji o wojsku, ostrzegając przed wykorzystywaniem danych w działaniach dezinformacyjnych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"Rzeczpospolita" poinformowała w poniedziałek o problemach polskiego wojska, związanych z brakami kadrowymi.

Piloci F-16 w Polsce. Problemy w systemie szkolenia pilotów?

Według doniesień dziennikarzy, przeszkolonych pilotów samolotów F-16 ma być jedynie ok. czterdziestu, a - według dziennika - powinno ich być ponad siedemdziesięciu.

Według ustaleń "Rz" wojsko dysponuje obecnie 47 takimi samolotami, a według przyjętych norm powinno być co najmniej 1,5 pilota na samolot. Przyczyną ma być m.in. przesiadanie się pilotów F-16 na F-35, otwiera się w nowym oknie.

W tekście wskazano też na potencjalny problem z wykorzystaniem potencjału zakupów dla polskiej armii, takich jak śmigłowce AH-64E Apache, które mają trafić do Polski, otwiera się w nowym oknie w 2028 roku.

Problemy z pilotami F-16? MON dementuje doniesienia

Na publikację zareagowało Ministerstwo Obrony Narodowej, które zapewnia, że "przedstawione w artykule mylne dane nie odzwierciedlają prawdziwego obrazu potencjału kadrowego polskiego lotnictwa wojskowego".

"Polska dysponuje znacznie większą liczbą pilotów, posiadających kwalifikacje do wykonywania lotów na samolotach F-16, niż wynikałoby to z informacji zawartych w publikacji. Szczegółowe dane, dotyczące liczby pilotów, przypisanych do poszczególnych typów statków powietrznych, nie są informacjami, które powinny być upubliczniane" - zaznacza MON.

Resort obrony przekazał także zapewnienie o rozwijaniu procesu szkolenia, mającego na celu przygotowanie kadr dla polskiego lotnictwa, zaznaczono również, że bierze w nim udział "znacznie więcej osób niż podano w gazecie".

W swoich wyjaśnieniach MON dodało także, że oprócz pilotów, odpowiednie kwalifikacje posiada też wielu oficerów, realizujących zadania w innych dowództwach, mających odpowiednie kompetencje w zakresie lotnictwa.

Rozwiń

"Wzywamy do zachowania szczególnej odpowiedzialności przy publikowaniu tego typu informacji. Niepełne lub pozbawione właściwego kontekstu dane prowadzą do błędnych wniosków, a także są wykorzystywane w działaniach dezinformacyjnych" - zaznaczono.

"Prosimy o odpowiedzialność, uwzględnianie specyfiki służby personelu Sił Powietrznych oraz powstrzymywanie się od rozpowszechniania przekazu, który może negatywnie wpływać na obraz zdolności Sił Zbrojnych RP" - zakończono wpis.



