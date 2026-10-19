MON dementuje doniesienia w sprawie drona na Litwie. "Apelujemy"

W skrócie Ministerstwo Obrony Narodowej zaprzecza informacjom, jakoby dron znaleziony na terytorium Litwy wystartował z tego kraju.

Władysław Kosiniak-Kamysz zlecił analizy systemów radarowych, a sprawą zajmują się także litewskie służby.

Dron rozbił się niedaleko wsi Jodańce, a w związku z incydentem wstrzymano ruch lotniczy na lotnisku w Kownie.

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"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami jakoby według źródeł w MON dron odnaleziony wczoraj na terytorium Litwy miał wystartować z terytorium Litwy - stanowczo dementujemy te informacje" - przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej w komunikacie opublikowanym na portalu X.

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Jak wyjaśniono, bezzałogowiec, który wczoraj rano przekroczył przestrzeń powietrzną Litwy i eksplodował na terenie tego kraju był dronem ukraińskim. "Apelujemy o niepowielanie fałszywych spekulacji" - dodano.

Eksplozja drona na Litwie. Sinkeviczius: Dron wleciał od strony Polski

W komunikacie przekazano również, że w związku z wydarzeniami z nocy z 17 na 18 października Władysław Kosiniak-Kamysz polecił przeprowadzenie specjalnych analiz.

"Analizy dotyczą dostępnych systemów radarowych operujących w tej części Polski i krajach sąsiednich. Działania te są realizowane we współpracy ze stroną litewską. Obecnie MON czeka na oficjalne wyniki" - poinformowano.

Informację o pochodzeniu bezzałogowca przekazał wcześniej zarówno szef MON, jak i premier Litwy Mindaugas Sinkeviczius, który dodał, że "nie ma wątpliwości, że dron wleciał (...) od strony Polski". Moment przekroczenia granicy został zarejestrowany przez litewskie systemy.

- Strona ukraińska stronę litewską przeprosiła. Jestem w kontakcie z ministrem obrony Litwy Robertasem Kaunasem w tej sprawie - przekazał z kolei Kosiniak-Kamysz.

Litwa. Wybuch w miejscowości Jodańce. Dron pochodził z Ukrainy

Bezzałogowiec rozbił się w niedzielę w pobliżu wsi Jodańce. Miejscowość ta jest położona około 10 km od granicy z Łotwą i około 216 km od granicy z Polską w linii prostej.

W związku z wtargnięciem obcego obiektu do litewskiej przestrzeni powietrznej poderwano myśliwce NATO. Alarm wpłynął również na ruch lotniczy - wstrzymano starty i lądowania na lotnisku w Kownie.

Był to kolejny podobny incydent na Litwie w ostatnich tygodniach. 3 października ostrzeżenie obejmowało okręg wileński i Wiłkomierz. Poszukiwania nie doprowadziły wówczas do identyfikacji podejrzanego obiektu. Z kolei 15 września dron, który wleciał w litewską przestrzeń powietrzną, został zniszczony przez myśliwce NATO.



