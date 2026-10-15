W skrócie Karol Nawrocki zadeklarował krytyczne podejście do łagodzenia sankcji wobec Federacji Rosyjskiej, w tym decyzji amerykańskiego prezydenta.

Prezydent Polski stwierdził, że w rozmowach z Donaldem Trumpem przedstawiał polską perspektywę dotyczącą polityki wobec Rosji.

Nawrocki określił relacje z Donaldem Trumpem jako bardzo dobre i podkreślił znaczenie współpracy obu krajów.

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Donald Trump ogłosił w niedzielę zawarcie porozumienia z Władimirem Putinem w sprawie natychmiastowych dostaw rosyjskiego oleju napędowego. Według zapowiedzi amerykańskiego przywódcy już w pierwszej partii na rynki światowe trafić ma ponad 300 tys. ton paliwa, w kolejnych transzach - 500 tys. ton i 1 mln ton.

Umowa spotkała się z krytyką ze strony amerykańskich ustawodawców z obu partii. Jak twierdzą, może ona naruszać amerykańskie prawo zakazujące importu rosyjskich surowców energetycznych, dopóki Moskwa nie zakończy agresji przeciwko Ukrainie.

O to, jak zapatruje się na decyzję Donalda Trumpa, w czasie rozmowy z Piotrem Witwickim i Joanną Miziołek, pytany był również Karol Nawrocki.

Nawrocki "krytycznie" o decyzji Trumpa. "Moje stanowisko jest jasne"

- Każda próba obniżenia rygoru sankcyjnego wobec Federacji Rosyjskiej - niezależnie od tego, czy idąca z państw europejskich czy światowych - oceniana jest przeze mnie w sposób krytyczny - przekonywał prezydent Polski.

Jak wskazywał, powinno się zaostrzać sankcje, ponieważ tylko one mogą doprowadzić do osłabienia Rosji. - Moje stanowisko jest jasne, innym nie dzielę się na arenie międzynarodowej - mówił Nawrocki.

- Także w dyskusjach z Trumpem - powtarzałem i będę powtarzał, że tylko siła ekonomiczna, militarno-wojskowa, odstraszająca, jest w stanie wpływać na reżim Putina - dodał.

Prezydent: Od samego początku dzieliłem się z Trumpem polską perspektywą

Na sugestię Piotra Witwickiego dotyczącą tego, że demokraci przedstawiają dziś w kwestii Rosji stanowisko podobne do tego głoszonego przez Polskę, a republikanie "skręcają w inną stronę", Nawrocki stwierdził, że "może mamy trochę wyższą odporność na tego typu sytuacje".

- Znamy obrazki ściskającego się premiera z Putinem i reset wykonany przez Rzeczpospolitą Polską, więc myślę, że Polska nieco inaczej reaguje na to. Mamy bliskiego sąsiada, który budował Nord Stream z Federacją Rosyjską, dziś naszych partnerów handlowych, dyplomatycznych, czyli Niemcy. Ale nie dziwię się, że ludzie na pewne sygnały o sankcjach wobec Rosji reagują dreszczem - powiedział prezydent.

Nawrocki zapewnił, że w wielu rozmowach z Donaldem Trumpem wspominał i swoim stanowisku wobec Rosji. - Od samego początku dzieliłem się polską perspektywą, swoją perspektywą, wśród przywódców światowych, europejskich, także w opinii prezydenta Donalda Trumpa - wskazywał.

Nawrocki o "bardzo dobrej osobistej" relacji z Trumpem

- Jestem osobą mającą jasny sznyt antykomunistyczny, bardzo głęboko sceptyczny do Federacji Rosyjskiej - zapewniał Nawrocki.

Prezydent nie chciał odpowiadać na pytanie o to, czy rozumie, dlaczego Donald Trump zawarł porozumienie z Władimirem Putinem. - Ja nie jestem komentatorem, tylko jestem prezydentem Polski - mówił.

Jak podkreślił, wierzy, że jego "bardzo dobra osobista relacja" z Donaldem Trumpem koniec końców doprowadzi do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.



