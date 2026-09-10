W skrócie Minister Waldemar Żurek poinformował, że Michał Sopiński przestaje pełnić funkcję Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i decyzja ta jest natychmiastowa.

Na stanowiska Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości czasowo powołano Sławomira Cudaka, który objął obowiązki do czasu przeprowadzenia procedury powołania nowego rektora.

Odwołanie Sopińskiego uzasadniono stwierdzonymi nieprawidłowościami w nadawaniu stopnia doktora, naruszeniem apolityczności służby oraz nieprawidłowościami przy realizacji zadań związanych z aplikacją kuratorską.

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"Michał Sopiński definitywnie przestaje pełnić funkcję Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Moja decyzja jest ostateczna i wykonalna z chwilą podpisania. Nie ma i nie będzie zgody na partyjną agitację na stanowisku Rektora Akademii odpowiedzialnej za kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej" - napisał minister na platformie X, publikując oficjalny komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości.

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W jego treści wskazano, że ponowne rozpatrzenie sprawy potwierdziło, że zachodziły ustawowe przesłanki odwołania Rektora-Komendanta.

Stwierdzone naruszenia dotyczyły trzech zasadniczych obszarów: nieprawidłowości w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, naruszenia zasady apolityczności Służby Więziennej i nieprawidłowości przy realizacji zadań związanych z aplikacją kuratorską.

"Minister Sprawiedliwości uznał, że charakter, skala i powtarzalność stwierdzonych naruszeń uzasadniały ich zakwalifikowanie jako rażącego lub uporczywego naruszania przepisów prawa. Odwołanie Rektora-Komendanta nie stanowi ingerencji w wolność badań naukowych ani autonomię Akademii, lecz wykonanie ustawowych kompetencji nadzorczych wobec uczelni służb państwowych" - wyjaśniono w komunikacie.

Resort przekazał jednocześnie, że obowiązki Rektora-Komendanta objął dr hab. Sławomir Cudak, prof. AWS. "Objęcie przez niego obowiązków ma charakter przejściowy i nie stanowi powołania na funkcję Rektora-Komendanta ani nie przesądza o wyniku przyszłej procedury powołania. Ministerstwo Sprawiedliwości oczekuje, że Senat Akademii sprawnie i bez zbędnej zwłoki przeprowadzi ustawową procedurę powołania nowego Rektora-Komendanta" - zaznaczono.

W związku z decyzją Sławomir Cudak zjawił się w czwartek w gmachu, informując, że pełni funkcję rektora-komendanta. Doszło wówczas do dyskusji z pracownikami Telewizji Republika. Na miejscu pojawił się poseł Mariusz Gosek, a stacja wezwała "do obrony" i protestu pod Akademią Wymiaru Sprawiedliwości.

W pewnym momencie Cudak wezwał na miejsce policję i poprosił ich o pomoc w dostaniu się do gabinetu. Funkcjonariusze nie podjęli interwencji tłumacząc, że nie są w stanie zweryfikować podstawy zgłoszenia. Cudak złożył zawiadomienie.

Spór wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Żurek podtrzymał decyzję w sprawie Sopińskiego

W marcu 2026 r. minister sprawiedliwości wszczął postępowanie w sprawie odwołania Sopińskiego.

Powodem miały być "rażące lub uporczywe naruszenia prawa". Rektorowi zarzucano m.in. prowadzenie działalności o wyraźnie politycznym charakterze podczas pełnienia funkcji kierowniczej. Przed odwołaniem wymagane prawem opinie wydały KRASP i Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obie pozytywnie zaopiniowały odwołanie. W związku z tym 29 maja ministerstwo ogłosiło, że rektor został odwołany.

Sopiński skorzystał wówczas z możliwości odwołania się i złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jednak jak przekazał w czwartek resort, Waldemar Żurek po wtórnym pochyleniu się nad sprawą utrzymał swoją wcześniejszą decyzję.



