Mogli sfałszować 360 mln euro. Czterech Polaków zatrzymanych, akcja ABW
Funkcjonariusze ABW zatrzymali czterech Polaków, którzy w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zamierzali wydrukować i wprowadzić do obiegu fałszywe banknoty euro. W wytwórni agenci zabezpieczyli materiały pozwalające na sfalsyfikowanie 360 mln euro. Część miała zostać wykorzystana w Ukrainie.
Akcja funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) została przeprowadzona 21 kwietnia na Mazowszu na polecenie małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej. Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, zatrzymano czterech Polaków w wieku od 44 do 71 lat.
Fałszywe banknoty euro miały trafić do obiegu. Wartość: 360 milionów
Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej zamierzali wyprodukować i wprowadzić do obiegu fałszywe banknoty euro - podała w osobnym komunikacie ABW.
"Funkcjonariusze agencji rozpracowali strukturę grupy, ustalili role poszczególnych jej członków, a także miejsca prowadzenia nielegalnej działalności, tj. produkcji fałszywych banknotów i przechowywania materiałów potrzebnych do ich wytworzenia" - opisano.
Zatrzymani pracowali w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach, gdzie znajdowała się profesjonalna linia produkcyjna do fałszowania banknotów. Znaleziono m.in. trzy tony specjalistycznego papieru, folię holograficzną, paski zabezpieczające oraz znaki wodne. Takie materiały - jak podała ABW - pozwoliłyby wyprodukować banknoty o wartości 360 mln euro.
Akcja ABW. Część fałszywych banknotów miała trafić do Ukrainy
Jak ustalono, część podrobionej gotówki miała zostać wprowadzona do obiegu na terenie Ukrainy.
W miejscu akcji ABW zabezpieczono próbki banknotów, które służyły do testowych wpłat pod kątem weryfikacji zabezpieczeń, a także pieniądze w walucie polskiej i zagranicznej, monety kolekcjonerskie oraz broń i amunicję.
Aby zapewnić zgodność podróbki z oryginalnym banknotem euro, fałszerze brali udział w szkoleniach prowadzonych przez profesjonalne podmioty. W ten sposób "pozyskiwali szczegółową wiedzę dotyczącą zabezpieczeń stosowanych przy produkcji oryginalnych pieniędzy" - podała ABW.
Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej
Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz fałszowania dokumentów.
Wobec dwóch zatrzymanych sąd zgodził się na trzymiesięczny areszt. Pozostałe osoby objęto poręczeniem majątkowym, dozorem policji oraz zakazano im opuszczania kraju. Grozi im do 25 lat więzienia.
Agencję Bezpieczeństwa wewnętrznego podczas akcji wsparły Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa. Śledztwo ma charakter rozwojowy.