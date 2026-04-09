"Mogli poczekać". Szef Kancelarii Prezydenta reaguje na ślubowanie sędziów

- Dzisiaj nie można uznać, że złożone zostało ślubowanie wobec prezydenta, prezydenta tam nie było - powiedział Zbigniew Bogucki, komentując wydarzenia w Sejmie i złożenie przysięgi przez sześcioro sędziów TK. Jak podkreślił szef Kancelarii Prezydenta RP, Karol Nawrocki nigdzie nie oświadczył, że nie przyjmie ślubowania od czworga sędziów. Bogucki zaznaczył, że "sprawa jest analizowana", a sędziowie "mogli poczekać".