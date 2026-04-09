"Mogli poczekać". Szef Kancelarii Prezydenta reaguje na ślubowanie sędziów
- Dzisiaj nie można uznać, że złożone zostało ślubowanie wobec prezydenta, prezydenta tam nie było - powiedział Zbigniew Bogucki, komentując wydarzenia w Sejmie i złożenie przysięgi przez sześcioro sędziów TK. Jak podkreślił szef Kancelarii Prezydenta RP, Karol Nawrocki nigdzie nie oświadczył, że nie przyjmie ślubowania od czworga sędziów. Bogucki zaznaczył, że "sprawa jest analizowana", a sędziowie "mogli poczekać".
Ślubowanie sędziów TK w Sali Kolumnowej Sejmu nie uszło uwadze współpracowników prezydenta. Karol Nawrocki nie stawił się na uroczystości w Sejmie.
Głos w sprawie zajął szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. - Dzisiaj nie można uznać, że złożone zostało ślubowanie wobec prezydenta, prezydenta tam nie było - wyjaśnił. Jak dodał, mieliśmy do czynienia z pewną formą "oświadczenie w obecności notariusza".
Bogucki tłumaczył, że z ust głowy państwa nie padła deklaracja, że nie odbierze on przysięgi od czworga niezaprzysiężonych jeszcze sędziów.
Przypomnijmy, 1 kwietnia Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od dwojga wskazanych przez Sejm sędziów. Ci otrzymali swoje gabinety i przydzielono im konkretne sprawy - oświadczył w czwartek prezes TK.
