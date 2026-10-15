W skrócie Donald Tusk zapewnił w mediach społecznościowych o wsparciu dla Ukrainy ze strony Polski i Unii Europejskiej.

Prezydent Ukrainy poinformował o planowanych spotkaniach z liderami unijnymi, wskazując na potrzebę większego wsparcia obronnego oraz presji na Rosję.

Podczas szczytu UE w Brukseli omawiana jest m.in. dalsza pomoc dla Ukrainy i wzmocnienie sankcji na Rosję.

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"Po moich rozmowach z europejskimi przywódcami w Brukseli dzisiaj, mogę was uspokoić, drodzy ukraińscy przyjaciele i prezydencie Zełenski: NIE JESTEŚCIE SAMI" - napisał w czwartek Tusk.

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"Nie jesteście sami". Nowy wpis Tuska, wskazał na wsparcie dla Ukrainy

Trwa dwudniowy szczyt UE w Brukseli, podczas którego europejscy przywódcy rozmawiają m.in. na temat przyszłego budżetu UE na lata 2028-2034, wysokich cen energii, zaostrzenia przepisów dotyczących migracji oraz dalszego wsparcie Ukrainy.

Z wizytą roboczą do Brukseli przybył także Zełenski, który o swoich planach poinformował w mediach społecznościowych. Ma on przedstawić na forum unijnym potrzeby Ukrainy przed zbliżającą się zimą, w tym te związane ze wzmocnieniem obrony przeciwlotniczej i wzmocnieniem ochrony infrastruktury energetycznej.

"Na dziś zaplanowano ważne spotkania z sekretarzem generalnym NATO, prezydentem Francji oraz premierami Polski, Danii i Belgii. Będę miał również audiencję u króla Belgów Filipa. Na jutro zaplanowano spotkania z przewodniczącymi Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej oraz premierami Węgier, Finlandii i Szwecji" - napisał ukraiński prezydent.

Zełenski chce "sygnałów siły" ws. Rosji

Prezydent Ukrainy podkreślił, że wszyscy w Europie chcą zakończenia wojny, a aby do tego doszło, potrzebne są "sygnały siły", w tym realna presja na Rosję oraz większe wsparcie obronne dla Ukrainy.

"Teraz szczególnie ważne jest wspólne działanie, aby chronić ludzkie życie" - zakończył swój wpis.

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Przed rozpoczęciem szczytu szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola stwierdziła, że PE chce zaostrzenia sankcji wobec Rosji w związku z nasileniem rosyjskich ataków na Ukrainę.

- Rosja nasiliła ataki na Ukrainę. Najgorsze, co Europa mogłaby teraz zrobić, to odwrócić wzrok - podkreśliła Metsola.



