Mogą próbować wchodzić do domów pod pretekstem kontroli. Policja ostrzega

"Poradnik bezpieczeństwa" to broszura stworzona przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Znajdują się w niej wskazówki dotyczące postępowania w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowych (np. zagrożenia militarnego, blackoutu czy klęsk żywiołowych).

Broszura zawiera informacje dotyczące między innymi udzielania pierwszej pomocy, przeciwdziałania cyberprzestępczości czy dezinformacji.

Oszustwa na "Poradnik bezpieczeństwa". Policja i MSWiA ostrzegają

Na portalu X pojawiły się ostrzeżenia przygotowane przez Polską Policję oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chodzi o "Poradnik bezpieczeństwa". Instytucje przestrzegają przed możliwymi próbami oszustw w związku z broszurą.

Rozwiń

Policja i MSWiA podkreślają, że nikt nie ma prawa żądać od nas żadnych danych (np. numeru PESEL), opłat czy wejścia do mieszkania pod pretekstem dystrybuowania poradnika. Nie są prowadzone żadne kontrole - jak zaznacza resort: "Poradnik jest materiałem edukacyjnym, nie nakłada na Ciebie żadnych obowiązków".

"Poradnik bezpieczeństwa" jest całkowicie bezpłatny. Nie są obecnie dystrybuowane żadne formularze czy ulotki dotyczące tej broszury.

Rozwiń

Policja prosi o zgłaszanie wszelkich wizyt osób podających się za dystrybutorów "Poradnika bezpieczeństwa". W razie wątpliwości, dobrze jest skontaktować się ze swoim dzielnicowym, który powinien pomóc w ocenie sytuacji.

Skąd wziąć "Poradnik bezpieczeństwa"? Rządowa broszura jest bezpłatna

Warto jeszcze raz podkreślić, że "Poradnik bezpieczeństwa" jest darmowy. Możemy uzyskać go w urzędzie lub pobrać bezpośrednio ze strony rządowej (tutaj warto korzystać z oficjalnych źródeł i uważać na ewentualne wiadomości z podejrzanymi linkami).

Poradnik powinien być dostępny także w aplikacji mObywatel (w tym przypadku warto sprawdzić, czy mamy aktualną wersję).

Na przełomie grudnia i stycznia ruszyła dystrybucja "Poradnika bezpieczeństwa" w formie papierowej. Broszura trafiła do polskich domów drogą pocztową. Co ciekawe, wiele osób upatrzyło w tym okazję do zarobku - oferty sprzedaży poradników trafiły do sieci, a ceny niektórych z nich były wręcz absurdalne i wynosiły nawet 1000 zł.

Gawkowski w "Gościu Wydarzeń": Marszałek Czarzasty zachował się jak mąż stanu Polsat News