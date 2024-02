Wiele wskazuje na to, że luty będzie jednym z najcieplejszych miesięcy w historii pomiarów w Polsce . Koniec miesiąca jest wyjątkowo ciepły: we wtorek na południu kraju prognozowane jest nawet 17 stopni Celsjusza . Ocieplenie może się utrzymywać dłużej, również w kolejnym miesiącu.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda w marcu wciąż ciepła

Synoptycy z IMGW ocenili w ten sposób dane przedstawione w modelu pogodowym CFS E3 przez Amerykańską Narodową Agencję Oceanu i Atmosfery (NOAA). Obejmują one okres od marca do czerwca.

Cieplej niż zwykle ma być szczególnie na początku marca . Według prognoz IMGW w pierwszych dniach tego miesiąca w niemal całym kraju temperatury będą przekraczać 10 stopni Celsjusza. W centrum i na południu może być nawet 15-17 st. C.

Ochłodzenie na horyzoncie

Możliwe, że w drugim tygodniu miesiąca nieco się ochłodzi , a nocami na południu i północnym wschodzie może wrócić lekki mróz . Temperatury w połowie miesiąca powinny zbliżyć się do tych z normy wieloletniej, a pod koniec marca ma jeszcze nadejść ochłodzenie.

Specjaliści z IMGW podkreślają, że spodziewane obniżenie temperatur pod koniec marca i na początku kwietnia nie oznacza oczywiście powrotu zimy . Jeśli taka anomalia wystąpi, średnia temperatura w Polsce może wówczas zbliżyć się do tej z początku marca.

Będzie więcej wody

Pozytywnym zjawiskiem, co podkreśla IMGW, może być prognozowana ilość opadów w marcu. Wiele wskazuje na to, że w większości kraju suma opadów będzie zbliżona do tej z normy wieloletniej, a na północy i południowym wschodzie nawet wyższa niż zazwyczaj.