W skrócie Dziennikarze TVN24 ujawnili, że kampanię Marcina Kierwińskiego z 2023 roku wsparło 113 osób pracujących w spółkach i instytucjach zależnych od Platformy Obywatelskiej.

Łączna kwota wpłacona przez grupę darczyńców na rzecz obecnego szefa MSWiA wyniosła ponad 724 tysiące złotych, co było najwyższym wynikiem wśród kandydatów ówczesnej PO.

W reakcji na medialne doniesienia polityk Partii Razem Adrian Zandberg wezwał do natychmiastowej dymisji szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji.

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O sprawie poinformowało TVN24, którego dziennikarze - Dariusz Kubik, Grzegorz Łakomski i Karol Dejas - dotarli do rachunku bankowego funduszu wyborczego Platformy Obywatelskiej z 2023 roku. Dokument składa się z ponad pół tysiąca stron i około czterech tysięcy przelewów na kampanię.

Z wyliczeń stacji wynika, że najwięcej pieniędzy spośród kandydatów ówczesnej Platformy Obywatelskiej zebrał Marcin Kierwiński. Darczyńcy wskazali obecnego szefa MSWiA w "tytułach przelewów opiewających w sumie na kwotę prawie 724 tysięcy złotych".

Kampania wyborcza PO. Media ujawniły kulisy jej finansowania

W pierwszej piątce polityków, którzy zebrali największe środki - poza Marcinem Kierwińskim - znaleźli się też m.in. były minister sprawiedliwości Adam Bodnar oraz obecny wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Marcin Kierwiński - 723 985 zł Magdalena Roguska - 211 470 zł Cezary Tomczyk - 177 500 zł Kamila Gasiuk-Pihowicz - 172 750 zł Adam Bodnar - 143 099 zł

Tymczasem premier Donald Tusk znalazł się na 273. miejscu listy. Lidera KO wsparto kwotą 10 675 złotych.

Ostatecznie dziennikarze wzięli pod lupę kwestię wsparcia Marcina Kierwińskiego. Jak ujawnili, wśród wpłacających na kampanię obecnego ministra zaleźli się bowiem "przede wszystkim pracownicy spółek lub instytucji z Warszawy i województwa mazowieckiego".

Kierwiński z największym wsparciem darczyńców. Na liście pracownicy instytucji z Mazowsza

Dziennikarze wskazali, że na wspomnianych terenach "od lat rządzi lub współrządzi Koalicja Obywatelska". Jednocześnie sam Kierwiński jest szefem warszawskich struktur i sekretarzem generalnym KO. Z tego powodu ma "ogromny wpływ na to, kogo partia rekomenduje na publiczne stanowiska".

"Wśród darczyńców kampanii Kierwińskiego były zatem: osoby, które pracowały bądź dostały pracę w spółkach - samorządowych lub państwowych; samorządowcy (w tym burmistrzowie i wiceburmistrzowie warszawskich dzielnic), osoby z kadry kierowniczej instytucji samorządowych (muzea, przedsiębiorstwa komunalne, ośrodki sportu i rekreacji, biblioteka, dom kultury, urząd pracy, WORD); osoby z kadry kierowniczej urzędów państwowych; osoby z kadr zarządzających placówkami medycznymi, których organem założycielskim jest miasto stołeczne Warszawa lub samorząd województwa mazowieckiego" - ujawniło TVN24, dodając, że w sumie w tej grupie znalazło się 113 osób.

W publikacji TVN24 ujawniono też, że Kierwiński cieszy się "wierną grupą darczyńców". To ze względu na fakt, że gdy w 2024 roku walczył o mandat europosła, "znaczna część ze wspomnianych osób ponownie opłaciła jego kampanię".

Sprawa Kierwińskiego, politycy komentują. Padło wezwanie do dymisji

Dodajmy, że na materiał TVN24 zaczęli reagować politycy. Adrian Zandberg na konferencji prasowej w Sejmie wezwał do dymisji ministra spraw wewnętrznych i administracji.

"Jak się patrzy na materiał TVN24, to ciśnie się na usta pytanie: czym to się różni od patologii PiS-u? Wzywamy do dymisji Marcina Kierwińskiego! Jeśli będzie dalej ministrem - to znaczy, że premier podpisze się pod tymi praktykami" - czytamy we wpisie na platformie X.

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Jednocześnie poseł Michał Wawer poinformował, że Konfederacja złoży zawiadomienie do prokuratury w sprawie szefa MSWiA.

- Prokuratura powinna wyjaśnić, czy istniał związek między wpłatami na kampanię wyborczą a obsadzaniem stanowisk publicznych - przekazali przedstawiciele partii.

"Mocny strzał", "naturalna" sytuacja. Politycy komentują sprawę Kierwińskiego

Z kolei jeden z ministrów ocenił w rozmowie z Interią, że ujawnione informacje to "mocny strzał w Marcina i to z zaskakującego kierunku". - PiS się cieszy, a TVN gra symetrystycznie. Marcin ma dobre relacje z ministrami, zawsze jest pomocny, więc ode mnie też może liczyć na wsparcie w tej sytuacji - zapewnił nasz rozmówca.

Nieco inaczej komentuje sprawę dla Interii jeden z wicemnistrów.

- Od wielu tygodni było słychać o zbieraniu materiałów na Marcina. Marcin ma 4 tys. członków partii na Mazowszu. To dość naturalne, że środowisko polityczne w czasie kampanii legalnie finansuje kampanię - ocenił.

- Problem byłby przy nielegalnym finansowaniu kampanii. Od kuchni. Gdyby pan startował, to poprosiłby pan o wsparcie ludzi, których pan zna i z którymi pracuje itd. Tak też przewidział to ustawodawca - kontynuował wiceminister.

Polityk dodał, iż "nie sądzi, żeby ta sprawa mogła wywrócić Marcina politycznie".

Rozmówcy Interii z rządu wskazują też na drugie miejsce wśród najhojniej wspieranych polityków. Zajmuje je Magdalena Roguska, wiceszefowa MSWiA i polityczna protegowana ministra Kierwińskiego



