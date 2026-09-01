1 września zaczyna się nie tylko szkoła. Wkroczyliśmy również w meteorologiczną jesień - na kalendarzową przyjdzie nam poczekać do 23 września. To oznacza, że wciąż mamy lato, jednak w pogodzie odczujemy zbliżającą się nową porę roku - wskazują prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami zrobi się niespokojnie.
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Pogoda na 1 września. Wiemy, gdzie zagrzmi
"Rozpoczynamy meteorologiczną jesień. Pierwszy wrześniowy dzień przyniesie zmienną pogodę - zachmurzenie umiarkowane i duże oraz przelotne opady deszczu" - czytamy w prognozie IMGW na wtorek.
Na północy i północnym wschodzie może zagrzmieć. Nie będą to bardzo silne burze, jednak w ich obrębie lokalnie spadnie sporo deszczu: od 10-15 do około 20 litrów wody na metr kwadratowy. Największych opadów mogą się spodziewać mieszkańcy Mazur i Suwalszczyzny.
Miejscami może też popadać drobny grad, a podmuchy wiatru mogą osiągać do 50-65 km/h.
Chociaż burze mogą występować od rana, to więcej pojawi się w okolicach południa. Będą one dość szybko przesuwać się z zachodu na wschód.
Polska w polarnej masie. Nie wszędzie będzie ciepło
We wtorek nasz kraj znajdzie się w chłodniejszej masie powietrza polarnego morskiego. Temperatury nie będą zbyt wysokie i przeważnie wyniosą od 18 do 22 stopni Celsjusza, jednak na południowym wschodzie miejscami dojdą jeszcze do około 25 stopni.
Miejscami temperaturę odczuwalną może obniżać porywisty wiatr, zwłaszcza nad morzem, gdzie możliwe będą podmuchy do 50 km/h.
Wietrzna, deszczowa i burzowa aura sprawi, że w północnej połowie kraju przez większość dnia utrzymają się niekorzystne warunki.
Nieco lepiej pod tym względem będzie na południu, gdzie w drugiej połowie dnia, kiedy wiatr osłabnie, niekorzystne warunki przeważnie poprawią się do obojętnych.
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