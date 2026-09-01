Mocny jesienny akcent na początku września. Parasol na pewno się przyda

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Pierwszy wrześniowy dzień nie wszędzie będzie przyjemny. Na gorszą aurę szczególnie wyczuleni powinni być mieszkańcy północnej Polski. Tam spadnie sporo deszczu, od rana mogą się też pojawiać burze. O tym, że powoli zbliżamy się do końca lata, świadczą też temperatury.

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Deszczowa pogoda w Szczecinie. We wtorek w wielu rejonach północnej Polski będzie pochmurnie i mokro - prognozuje IMGW
Będzie deszczowo i dość nieprzyjemnie, zwłaszcza na północy. W wielu miejscach możliwe będą również burze - prognozuje IMGWCezary Aszkiełowicz/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

1 września zaczyna się nie tylko szkoła. Wkroczyliśmy również w meteorologiczną jesień - na kalendarzową przyjdzie nam poczekać do 23 września. To oznacza, że wciąż mamy lato, jednak w pogodzie odczujemy zbliżającą się nową porę roku - wskazują prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami zrobi się niespokojnie.

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Pogoda na 1 września. Wiemy, gdzie zagrzmi

"Rozpoczynamy meteorologiczną jesień. Pierwszy wrześniowy dzień przyniesie zmienną pogodę - zachmurzenie umiarkowane i duże oraz przelotne opady deszczu" - czytamy w prognozie IMGW na wtorek.

Na północy i północnym wschodzie może zagrzmieć. Nie będą to bardzo silne burze, jednak w ich obrębie lokalnie spadnie sporo deszczu: od 10-15 do około 20 litrów wody na metr kwadratowy. Największych opadów mogą się spodziewać mieszkańcy Mazur i Suwalszczyzny.

Kolorowa wizualizacja satelitarna Europy Środkowo-Wschodniej z wyraźnymi obszarami gęstego zachmurzenia oraz frontów burzowych przemieszczających się nad Polską, Białorusią i Ukrainą; intensywne barwy oznaczają różne poziomy wilgotności i aktywności at...
Wtorek będzie pochmurny i deszczowy w wielu miejscach. Lokalnie od rana może grzmiećIMGWmateriał zewnętrzny

Miejscami może też popadać drobny grad, a podmuchy wiatru mogą osiągać do 50-65 km/h.

Mapa Polski i części sąsiednich krajów z widocznymi prognozowanymi strefami intensywnych opadów deszczu, głównie na północnym wschodzie, oznaczonych kolorami od żółtego do czerwonego oraz obszarami niższego opadu w centralnej i południowej części kraju.
We wtorek najsilniejsze deszcze i burze skoncentrują się na północnej połowie PolskiWXChartsmateriał zewnętrzny

Chociaż burze mogą występować od rana, to więcej pojawi się w okolicach południa. Będą one dość szybko przesuwać się z zachodu na wschód.

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Jakub Wojciechowski

Polska w polarnej masie. Nie wszędzie będzie ciepło

We wtorek nasz kraj znajdzie się w chłodniejszej masie powietrza polarnego morskiego. Temperatury nie będą zbyt wysokie i przeważnie wyniosą od 18 do 22 stopni Celsjusza, jednak na południowym wschodzie miejscami dojdą jeszcze do około 25 stopni.

Mapa Europy z kolorystycznym oznaczeniem anomalii temperatury powietrza, prezentująca wzrosty temperatury na południu i wschodzie kontynentu oraz niższe anomalie na północy i północnym wschodzie.
Wtorek będzie nieco chłodniejszy od wcześniejszych dni i miejscami na północy będzie poniżej 20 stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

Miejscami temperaturę odczuwalną może obniżać porywisty wiatr, zwłaszcza nad morzem, gdzie możliwe będą podmuchy do 50 km/h.

Wietrzna, deszczowa i burzowa aura sprawi, że w północnej połowie kraju przez większość dnia utrzymają się niekorzystne warunki.

Mapa Polski podzielona na strefy bioklimatyczne, z przewagą obszarów bardzo niekorzystnych i niekorzystnych dla człowieka w północnej i środkowej części kraju, oraz obszarów mniej niekorzystnych i korzystnych w południowej Polsce; legenda wyjaśnia pozi...
We wtorek można się spodziewać niekorzystnych, a w najlepszym przypadku co najwyżej obojętnych warunków biometeorologicznychIMGWmateriał zewnętrzny

Nieco lepiej pod tym względem będzie na południu, gdzie w drugiej połowie dnia, kiedy wiatr osłabnie, niekorzystne warunki przeważnie poprawią się do obojętnych.

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