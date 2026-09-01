1 września zaczyna się nie tylko szkoła. Wkroczyliśmy również w meteorologiczną jesień - na kalendarzową przyjdzie nam poczekać do 23 września. To oznacza, że wciąż mamy lato, jednak w pogodzie odczujemy zbliżającą się nową porę roku - wskazują prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami zrobi się niespokojnie.

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Pogoda na 1 września. Wiemy, gdzie zagrzmi

"Rozpoczynamy meteorologiczną jesień. Pierwszy wrześniowy dzień przyniesie zmienną pogodę - zachmurzenie umiarkowane i duże oraz przelotne opady deszczu" - czytamy w prognozie IMGW na wtorek.

Na północy i północnym wschodzie może zagrzmieć. Nie będą to bardzo silne burze, jednak w ich obrębie lokalnie spadnie sporo deszczu: od 10-15 do około 20 litrów wody na metr kwadratowy. Największych opadów mogą się spodziewać mieszkańcy Mazur i Suwalszczyzny.

Wtorek będzie pochmurny i deszczowy w wielu miejscach. Lokalnie od rana może grzmieć IMGW materiał zewnętrzny

Miejscami może też popadać drobny grad, a podmuchy wiatru mogą osiągać do 50-65 km/h.

We wtorek najsilniejsze deszcze i burze skoncentrują się na północnej połowie Polski WXCharts materiał zewnętrzny

Chociaż burze mogą występować od rana, to więcej pojawi się w okolicach południa. Będą one dość szybko przesuwać się z zachodu na wschód.

Polska w polarnej masie. Nie wszędzie będzie ciepło

We wtorek nasz kraj znajdzie się w chłodniejszej masie powietrza polarnego morskiego. Temperatury nie będą zbyt wysokie i przeważnie wyniosą od 18 do 22 stopni Celsjusza, jednak na południowym wschodzie miejscami dojdą jeszcze do około 25 stopni.

Wtorek będzie nieco chłodniejszy od wcześniejszych dni i miejscami na północy będzie poniżej 20 stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Miejscami temperaturę odczuwalną może obniżać porywisty wiatr, zwłaszcza nad morzem, gdzie możliwe będą podmuchy do 50 km/h.

Wietrzna, deszczowa i burzowa aura sprawi, że w północnej połowie kraju przez większość dnia utrzymają się niekorzystne warunki.

We wtorek można się spodziewać niekorzystnych, a w najlepszym przypadku co najwyżej obojętnych warunków biometeorologicznych IMGW materiał zewnętrzny

Nieco lepiej pod tym względem będzie na południu, gdzie w drugiej połowie dnia, kiedy wiatr osłabnie, niekorzystne warunki przeważnie poprawią się do obojętnych.

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